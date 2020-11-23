Роман Карцев «Вредно пить»

Питание людей определяется, в основном, национальными традициями и религиозными предписаниями. С древних времен в список продуктов, запрещенных к употреблению по той или иной причине, у русских входило мясо некоторых видов животных. Многие жители нашей страны и сегодня исключают из своего рациона, например, конину, телятину или медвежатину. А вот баранину или козлятину русские изредка ели, хотя и с некоторыми оговорками. При этом на козью голову распространялось жесткое табу.