Роман Карцев и Виктор Ильченко - Склад

Наверняка вы слышали такие выражения как: «родные стены лечат», «мой дом – моя крепость» и множество других. Все потому, что дом – это место силы, дом – это место, где мы расслабляемся, собираемся с мыслями, храним наш семейный очаг, воспитываем детей. Каждый из нас мечтает прийти домой после трудного рабочего дня, вернуться в уютный дом после долгого путешествия и восстановить свои силы чему способствует тишина и, конечно же, уютная атмосфера, создать которую помогают различные предметы интерьера ну и самое основное – это мебель. Мебель – очень важная составляющая нашей повседневной жизни, конечно если вы не живете в Японии. По убранству вы даже можете понять характер человека проживающего в квартире или доме.