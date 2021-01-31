«Попутная песня». Винокур и Оганезов. Новогодний голубой огонек (1980)

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Стройка и бетон: в сети появилось журналистское видео из нашумевшего «дворца Путина»
Журналистам Telegram-канала Mash удалось побывать на территории так называемого «дворца Путина» в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального снял фильм.
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Иосиф Пригожин сильно удивился поданному на него заявлению в полицию
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление в полицию от музыканта Сергея Шнурова. Напомним, артист обвиняет супруга Валерии в угрозах в его адрес.
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Школьника отправили к наркологу из-за селфи с бокалом шампанского
В Ноябрьске семью школьника поставили на учет из-за новогоднего селфи подростка с бокалом шампанского. Пост в Instagram увидели местные чиновники.
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К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы, где рассказывали о контакте людей с инопланетянами, что прибыли в один из местных парков. И потянулись в поисках информации в город журналисты из разных стран.
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ВЦИОМ: почти 60% россиян считают высшее образование менее доступным, чем в СССР
59% опрошенных россиян считают, что сегодня высшее образование менее доступно, чем в советское время, причем, данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 32% респондентов придерживаются обратного мнения.
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Журналисты заявили, что отравители Навального причастны к трем убийствам
Журналисты изданий Bellingcat и The Insider при участии Der Spiegel опубликовали новые сведения о сотрудниках ФСБ, предположительно отравивших Алексея Навального.
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Долгий путь Лилиты Озолини
Мы знаем Лилиту Озолиню как Марту из сериала «Долгая дорога в дюнах». Прибалтийская актриса смогла прославиться на весь Советский Союз, да и сейчас она не оставила творческую деятельность и продолжает активно трудиться.
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Скандал: профессор назвал Холокост выдумкой и вообще усомнился в нем
Доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев назвал Холокост выдумками сионистов и усомнился в нем. Такое мнение профессор озвучил на вебинаре с учителями Ленобласти. Оно вызвало большую волну возмущений в обществе. В СПбГЭУ, где педагог работает, допустили возможность его увольнения.
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Возвращение Навального сейчас и Ленина в 1917-ом: шокирующее сходство
"Массовые протесты против ареста лидера оппозиции Алексея Навального вселяют неуверенность в режим Путина. Используются странные исторические реминисценции", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Фритьоф Беньямин Шенк, профессор истории Восточной Европы в Базельском университете.
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В психдиспансере пояснили, почему забрали к себе якутского шамана Сашу
В Якутском психоневрологическом диспансере пояснили, почему принудительно госпитализировали шамана Александра Габышева.
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Ученые рассказали, как в природе появился синий цвет
В мире растений и животных синий цвет встречается не так часто. Ученые предположили, что для его появления должны быть эволюционные причины: по всей видимости, дело в особенностях зрения пчел.
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Как поймать гигантского питона – расскажут заметки натуралиста
Хотите узнать о приключениях натуралиста? Такую возможность может дать вам книга Дэвида Аттенборо, где автор – живая легенда и ведущий документального сериала о дикой природе «Планета Земля» на Би-би-си – рассказывает историю своей карьеры. На самом старте ему предоставилась уникальная возможность — путешествовать по миру в поисках редких животных для коллекции Лондонского зоопарка и снимать экспедицию для нового шоу Би-би-си «Зооквест». Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы об экспедиции в Индонезию.
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Дачник взыскал с председателя СНТ 16 тысяч за испорченное мясо и умерших рыбок
Председатель садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник-4» в Читинском районе заплатит за незаконное отключение света, повлекшее гибель аквариумных рыбок. Такое решение принял Ингодинский районный суд.
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У Андрея Краско объявилась внебрачная дочь
После небольшого перерыва вокруг фамилии Краско развернулся очередной скандал. На этот раз певица Анна Быстрова заявила, что отцом её дочери является актёр Андрей Краско.
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Сколько же денег вложила Россия в Белоруссию за 20 лет?
Власти РФ за последние 20 лет передали правительству Белоруссии около $109 млрд бюджетных денег, пишет «Новая газета».
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Шубка
Женщина, у которой есть шубка, чувствует себя лучше, чем женщина, у которой шубки нет.
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Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
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Собянин дал старт: Делягин назвал дату «победы над коронавирусом» по всей России
На фоне непрекращающейся дискуссии вокруг последних событий вокруг оппозиции политологи сейчас говорят и о других ключевых персонах политики, в частности, о Сергее Собянине. В Москве по его распоряжению было отменено дистанционное обучение в школах, а также сняты некоторые другие «ковидные» ограничения, вызывавшие у горожан неподдельное раздражение.
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Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить
Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».
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Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.