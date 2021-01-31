«Попутная песня». Винокур и Оганезов. Новогодний голубой огонек (1980)

Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы, где рассказывали о контакте людей с инопланетянами, что прибыли в один из местных парков. И потянулись в поисках информации в город журналисты из разных стран.