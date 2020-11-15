Пародия на Брежнева (Михаил Евдокимов, 1991 год)

Даже мы, пенсионеры, сегодня обостренно интересуемся проблемами экономики страны: в чем причина новых кризисов и "застоев", почему так скромны зарплаты наших детей - и наши пенсии? Что ждет Россию завтра? Предприниматель Дмитрий Потапенко регулярно делает смелые экономические прогнозы в наиболее сложные для страны периоды. Ниже он озвучил мнение, что будет с рублем и уровнем жизни в России в ближайшее время.