«Новогодний рассказ» (Что загадать?..). Михаил Задорнов. Голубой огонек (1988)

В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!