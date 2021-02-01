Михаил Задорнов. Я не такой безграмотный, как вы!

Правительство Кыргызстана планирует построить игорную зону для развития туризма в стране. Проект закона о легализации казино уже передан на рассмотрение правительству. Его инициаторами выступили несколько депутатов, предложивших открытие казино-курорта в Иссык-Кульской области. По мнению экспертов, развлекательный центр будет граничить с Китаем, что поможет привлечь большое количество туристов. Под казино выделяют 1,2 тысячи га, что будет достаточно для размещения на этой территории 7 игорных заведений с гостиницами. При этом отмечается, что их смогут посещать только иностранцы, для этого им упростят процедуру получения визы. Игрокам будет предложен специальный валютный режим и они смогут выбрать валюту для денежных переводов.