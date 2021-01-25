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Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Страна в наказание
2015-01-14-05-58-58
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти. Царь спросил мудрого, знавшего это учение: — Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Достойно удивления
2015-01-14-05-54-12
Анникерид из Кирены гордился умением скакать верхом и управлять колесницей. Однажды он пожелал показать своё искусство Платону.
Пустая лодка
2014-12-02-01-56-53
Лин-чи рассказывал: Когда я был молодым, мне нравилось плавать на лодке. У меня была маленькая лодка: в одиночестве я отправлялся плавать по озеру и мог часами оставаться...
Пачка печенья на двоих
2015-03-31-07-51-04
Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Её рейс был задержан, и ей пришлось ждать самолёт в течение нескольких часов. Она купила книгу и пачку печенья и села в кресло, чтобы провести...
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Михаил Задорнов. Я не такой безграмотный, как вы!
Youtube   
25 Января 2021 г.
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