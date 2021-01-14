Михаил Евдокимов - На истребителе

Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.