Михаил Евдокимов - Лёха-врун

Путешествовать по родной стране и миру – такое желание есть у многих людей. Но не все его осуществляют. А наоборот пример в части туристической активности могут показать другим пенсионеры из Казани Сергей и Татьяна. Вот уж заводные люди попались. Им не сидится на месте, они ездят по разным городам и странам, узнают много интересного, фотографируют и ведут любопытный канал о своих приключениях на платформе Яндекс Дзен. Начала эта пара свою блогерскую деятельность здесь с отчета о своей поездке вместе с друзьями в Грузию. Канал, кстати, называется «Мобильные пенсионеры».