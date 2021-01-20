«Кросс». Аркадий Арканов (1979)

Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.