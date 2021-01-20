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От авиации до монастыря: судьба Героя Советского Союза Валерия Буркова
2020-12-21-06-37-06
Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Кем хочешь стать?
2015-01-14-05-36-49
Одному мальчику взрослые задавали вопрос: «Кем ты хочешь стать?»
Страна в наказание
2015-01-14-05-58-58
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти. Царь спросил мудрого, знавшего это учение: — Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и...
Достойно удивления
2015-01-14-05-54-12
Анникерид из Кирены гордился умением скакать верхом и управлять колесницей. Однажды он пожелал показать своё искусство Платону.
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«Кросс». Аркадий Арканов (1979)
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20 Января 2021 г.
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