Королева Марго - Раневская

В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.