«Какая Света в 8 утра 1 января?» Владимир Винокур (1987)

В старину люди не видели особой разницы между медициной и магией. Наука, которая только начала оформляться в странах запада, не спешила прийти на помощь к простым крестьянам. Поэтому большая часть населения Европы пользовалась неким суррогатом медицины, состоящим из причудливого сочетания травничества, откровенного суеверия и мистических практик. Славяне, по сути, мало выделялись из общей канвы, у них тоже временами практиковались странные и непонятные ритуалы, нацеленные на поддержание здоровья.