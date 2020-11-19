Григорий Горин «Дорогая Кинопанорама...»

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Пенсионерку выписали около полуночи спустя два дня после реанимации — мест нет
Жительницу Краснотурьинска в Свердловской области выписали из больницы Верхотурья около полуночи, объяснив, что мест в медучреждении больше нет.
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Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
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Алтайские учителя пожаловались на урезание зарплат
В Алейске Алтайского края более 50 учителей рассказали о сокращении зарплат.
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Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие
27 ноября больнице Святого Георгия — одному из старейших лечебных заведений Северной столицы — исполняется 150 лет.
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Переболевший коронавирусом Борис Джонсон снова ушел на самоизоляцию
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь проверили на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет The Guardian, тест показал отрицательный результат.
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Птица дятел: что мы знаем о нем?
Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.
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В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом
В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи к северу от Сицилии прогремел мощный взрыв. Он выбросил столб пепла, который осел на территории ближайших населенных пунктов.
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В Эльзасе найдено потерянное голубем 110 лет назад письмо офицера
Пара, гулявшая недалеко от городка Ингерсайм в Эльзасе, заметила на одном из лугов блестящий предмет, видневшийся на поверхности почвы. Откопав его, туристы увидели небольшую алюминиевую капсулу, в которой находилась записка длиной около пяти сантиметров.
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Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения, пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.
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К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток
Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
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«Кража века» из сокровищницы королей в Дрездене: первых подозреваемых задержали через год
Германская полиция провела «мегаоблаву» в трех федеральных землях по делу о краже предметов искусства из хранилища саксонских королей «Зеленый свод».
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Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо
В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
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Срочные вклады потеряли среди россиян былую привлекательность
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
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Владимир Винокур намекнул, что готов покинуть сцену из-за коронакризиса
Известный юморист Владимир Винокур вслед за артистами Львом Лещенко и Валерием Меладзе пожаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии.
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Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
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Тревожно: Байкал продолжает быстро загрязняться нитчатыми водорослями
Ученые представили итоги экспедиции по изучению чистоты озера Байкал. Крупнейший мировой пресный водоем земли продолжает быстро загрязняться чужеродными нитчатыми водорослями...
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Ремонт бытовой техники: что необходимо знать
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
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Сколько же зерна находится в зернотоке? Подскажет сигнализатор!
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
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Экс-главу Минстроя Михаила Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей
Сенаторы Совфеда разрешили задержать аудитора Счетной палаты и бывшего главу Минстроя Михаила Меня. Генпрокуратура подозревает его в хищении 700 миллионов рублей.
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Власти Великобритании рассказали о создании полностью экологичного города
Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Такие планы правительства Великобритании содержатся в десятилетней программе «зеленой промышленной революции», представленной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.