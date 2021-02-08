Фитиль «Собрание на ликёро-водочном» (1988)

Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.