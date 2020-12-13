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ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Самая лучшая жизнь
2014-08-15-00-34-46
У Фалеса спросили:— Какая жизнь самая лучшая?
Недовольные люди
2014-11-10-01-40-40
Попал человек в рай. Смотрит, а там все люди ходят радостные, счастливые, открытые, доброжелательные. А вокруг всё как в обычной жизни. Походил он, погулял, понравилось. И говорит...
Рассуждения о счастье
2014-12-17-07-53-41
Однажды Сократ обратился к людям с вопросом: — Что самое главное в жизни?
Великий Тимур и зеркало
2014-08-22-00-28-19
Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.
Болтовня
2014-10-14-00-42-50
Увидел человек на берегу моря пожелтевший от времени человеческий череп. Ничего не ожидая в ответ, человек со вздохом произнёс:
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Фитиль 1962 год «Задача»
Youtube   
13 Декабря 2020 г.
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