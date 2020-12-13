Фитиль 1962 год «Задача»

С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.