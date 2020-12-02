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Самая лучшая жизнь
2014-08-15-00-34-46
У Фалеса спросили:— Какая жизнь самая лучшая?
Язык за зубами
2014-11-27-01-50-51
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу: — Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Великий Тимур и зеркало
2014-08-22-00-28-19
Великий Тимур, завоевав много стран, дошёл до Европы. Там он впервые увидел зеркало, а в нём — своё безобразное лицо и заплакал. Плакал он целый день.
Авария электросетей
2014-12-15-04-25-29
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное...
Остров духовных ценностей
2014-12-17-06-14-08
Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но, когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть...
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Евгений Лебедев. Энергичные люди
Youtube   
02 Декабря 2020 г.
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