Евгений Лебедев. Энергичные люди

Некоторые блогеры в своих визитках перед постами, записями и видеороликами вводят читающую и смотрящую аудиторию в курс дела, чему же будет посвящена их страничка. По такому же пути пошла и блогер Марина. Она ведет канал «Души полеты» на платформе Яндекс Дзен. Марина сориентировала, что здесь можно будет прочитать о ее путешествиях, размышлениях о жизни, узнать реальные истории и окунуться в воспоминания. Также блогер отметила, что будет рассказывать о своих воспитанниках из интерната и делах на маленькой даче.