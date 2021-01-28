«Дармоеды». Геннадий Хазанов (1988)

Новый политический сезон в России начался ярко и тревожно, если не сказать пугающе. Уже сейчас происходит много событий, например, в связи с возвращением из Германии оппозиционера Алексея Навального. Не за горами также выборы в Госдуму. И хотя строить прогнозы дело не всегда благодарное, политологи все-таки высказывают на счет политбудущего нашей страны свои мнения. Некоторые – читайте ниже. А соглашаться с ними или нет, конечно же, решать вам.