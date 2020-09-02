Братья и сёстры

Америка, Америка.... Для многих это недосягаемая страна, о посещении которой можно только мечтать. Мы о ней знаем кажется что очень много, но на самом деле, наверное, в то же время и мало. Вот, например, день рождения. У нас это часто подразумевает хороший стол (дома, в кафе или ресторане), который для своих гостей подготовил именинник. А вот в Америке все обстоит не так. Тут наоборот гости именинника угощают, а виновник торжества ничегошеньки не платит – ни за себя, ни за еду и напитки своих приглашенных. Или измерение температуры. У нас, чтобы узнать этот показатель, градусник человеку ставят под мышку. А в Америке принято измерять температуру, положив градусник в рот.