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Шепот: древняя магия
2020-08-03-02-21-18
Испокон веков русские люди считали, что слово — основа мироздания. Словом можно вылечить, им же можно и убить.
«Товарищ Желваков! Вам поручается охрана императора Пу И»
2020-08-05-10-18-43
На исходе войны с Японией в советском плену оказалась не одна сотня тысяч японских военных, среди них были бывший император и правительство Маньчжоу-Го, государства, созданного Японией. Оно служило плацдармом для действий против Китая и подготовки группировки к войне с СССР. Последний император...
Иисус и Иуда
2014-11-28-01-50-36
При создании фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и Зло — в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. Леонардо на середине прервал работу и возобновил её лишь после того, как нашёл идеальные...
Три сестры и Судьба
2014-12-10-08-09-10
Жили-были три сестры. Одна была ленивой-преленивой. Вторая — злой-презлой. А третья и умница, и красавица, и рукодельница, любо-дорого смотреть.
Потрясающий костюм
2014-09-05-00-39-30
Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же секунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком короток, и видно...
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Братья и сёстры
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02 Сентября 2020 г.
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