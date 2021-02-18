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Дубовая бочка
2014-09-03-00-34-10
Старик собрал своих детей:— Дети мои, настал мой последний час. Слушайте внимательно, потому что я хочу, чтобы вы мне растолковали одну историю.
Лесной лекарь
2014-10-03-00-24-23
Шёл по лесу старый лесник. Шёл — чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные болезни и скорби!
Два ангела
2014-08-29-00-36-21
Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном...
Нищий и правда
2014-09-02-00-57-49
Постучался как-то в дом к одному старику нищий странник. Старик принял его с любовью, пригласил остаться на ночь.
Подлинный наследник
2015-01-27-06-20-57
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
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А.Ширвиндт, М.Державин «Про театр» (пародия на самих себя). Творческий вечер А.Арканова (1990)
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18 Февраля 2021 г.
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