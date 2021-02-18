А.Ширвиндт, М.Державин «Про театр» (пародия на самих себя). Творческий вечер А.Арканова (1990)

Почта России уже давно не только почта - здесь можно оплачивать коммуналку, прикупить продукты, а в скором времени можно будет еще торговать рецептурными лекарствами. (Ничего удивительного в этом нет - чтобы не терять прибыль, все предприятия максимально укрупняются и расширяют свои услуги, например, тот же Сбербанк - прим. МГ.)