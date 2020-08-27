Viatti Strada Asimmetrico: 5 баллов за надежность

В июле 2020 года завершилось тестирование летних легковых шин Viatti Strada Asimmetrico 205/55R16, производство Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES. KIA Ceed модель 2014 года, укомплектованная этими шинами, прошла около 4750 км. По завершению теста, шины завоевали высокие оценки экспертов специализированного интернет-магазина Shina.su по своим эксплуатационным характеристикам.
В течение трех месяцев, именно столько проходило тестирование, температура воздуха колебалась от +8 до +38 градусов. Место проведения теста: в городе и за городом. На пути встречались покрытия разного уровня, сухой и мокрый асфальт. У водителя был умеренно-агрессивный стиль вождения. Результаты теста оценивались по 5-ти бальной шкале.
Основные «сильные стороны» шин Viatti Strada Asimmetrico проявились на дорогах без твердого покрытия. Здесь высшие оценки были достигнуты благодаря эффективности торможения и управляемости на различных поверхностях – сухой или мокрый асфальт, а также за счет хороших показателей уровня шума и износоустойчивости. В городе шины также отлично справляются с дорогами разного уровня.
«Viatti Strada Asimmetrico – износостойкие шины по демократичной цене. Шины хорошо справляются с гравием и грунтовкой. Кстати, немаловажно, что у производителя есть дополнительная гарантия при покупке комплекта», - отметил представитель Shina.su.
Шины из линейки Viatti Strada Asimmetrico рассчитаны на автомобили маленьких или средних размеров. Диапазон типоразмеров в модельной линейке - от R13 до R18. Главными преимуществами шин являются оригинальный рисунок протектора и оптимальные показатели надежности и прочности на городских дорогах или высокоскоростных трассах. Благодаря ассиметричности рисунка достигается стабильное сцепление с любой дорожной поверхностью, а также снижается риск аквапланирования за счет отводящих канавок с повышенной эластичностью. Переменное распределение жесткости боковины обеспечивает четкую проходимость на скоростных поворотах, шины поглощают удары на неровностях поверхности и отлично адаптируются под любое дорожное покрытие.
Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама», отметил, что шины Viatti Strada Asimmetrico востребованы не только в России, но и за ее пределами. Так как для автомобилистов, в первую очередь, важно держать дорогу под контролем, и шины Viatti Strada Asimmetrico справляются с этой задачей. При любой погоде в летнее время шины показали себя на все 5 баллов.
Справка
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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