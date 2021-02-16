Работы в Норильске названы главным проектом прошлого года в компании «Нефтетанк»

В 2020-м году компания «Нефтетанк» стала одним из ключевых участников ликвидации последствий разлива дизеля на ТЭЦ-3 Норильска. В «Нефтетанке» этот вызов назвали одним из главных в ушедшем году. Участие в устранении ЧС в Красноярском крае доказала надежность техники и профессионализм специалистов «Нефтетанка».

29 мая 2020 года из-за проседания опор на ТЭЦ-3 Норильска произошел разлив дизельного топлива, из неисправного резервуара в акваторию реки Амбарная вылилось 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин собрал срочное совещание. Сразу же начались оперативные работы, к которым подключились объединенные силы из специалистов нескольких компаний. В первые же сутки «Нефтетанк» отправил технику и специалистов на место ЧС, которые участвовали в сборе, перекачке и очистке водно-дизельной смеси вплоть до осени. Также со склада компании на место ЧС отправили более сотни емкостей для сбора и хранения ГСМ (нефтетанков). Их установили вдоль русла реки Амбарная. Каждый объемом 250 кубометров. Собранное в них топливо доставляли на полевой склад в хвостохранилище «Лебяжье», возведенный «Нефтетанком». Партнеры по проекту отметили, что компания одной из первых откликнулась на призыв о помощи и выступила основным поставщиком резервуаров.

Как проходила ликвидация последствий ЧС на ТЭЦ-3, смотрите по ссылке: https://youtu.be/RYt76f8t3dA

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