Объявлен новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Организаторы 2-го сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» сообщили о начале приема заявок. Стать обладателями грантов на реализацию своих проектов в этот раз в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» получили возможность студенты вузов РФ.

О запуске специального трека «Мастера гостеприимства. Студенты» рассказал Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей». Для студентов это направление будет реализовываться при содействии «Росмолодежи». Ведущие российские университеты, где есть профильные специальности для будущих сотрудников в сфере туризма, рестораторов и отельеров, предоставят свои площадки для соревнований студентов.

Раскрыть потенциал молодежи в сфере туризма и гостеприимства в РФ, выявить талантливые студенческие инициативы – основная задача трека. Он также позволит усилить престиж профессий индустрии, повысить стандарты сервиса, создать новые традиции. К участию в треке приглашены как студенты, получающие сегодня образование для работы в туристической индустрии, так и молодые специалисты, сочетающие работу с получением высшего образования.

Содействие «Росмолодежи» в реализации трека «Мастера гостеприимства. Студенты» оказывают Российский союз молодежи (РСМ) и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

В первом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» более 25% участников составили люди до 30 лет, проявив повышенный интерес к мероприятию, рассказал руководитель «Росмолодежи» Александр Бугаев. «Росмолодежь» запустила вместе с АНО «Россия – страна возможностей» специальный студенческий трек, учитывая данную тенденцию. Его задача – заинтересовать молодых людей, планирующих работать в дальнейшем в области гостеприимства и туризма, участием в конкурсе.

Для поддержки перспективных проектов в новом сезоне конкурса количество грантов будет увеличено, это даст возможность внедрить успешные идеи и практики на территории регионов. В числе приоритетных задач конкурса – формирование для развития внутреннего туризма в РФ кадрового резерва, отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин. Наградой студентам-победителям станут преимущества при поступлении в магистратуру на соответствующие направления и грант в размере до 1,5 млн рублей на осуществление проекта.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин России на сайте «Мастера Гостеприимства 2020» до 15 января 2021 года.

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