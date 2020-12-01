Дом народов России привлекает молодежь к работе в сфере национальной политики

Одно из направлений деятельности Дома народов России – привлечение молодежи для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране. Эту задачу выполняет и проведенный учреждением 27 ноября научно-практический марафон. В него вошли несколько онлайн-мероприятий: мастер-класс для молодежи «Социальное проектирование в области национальной политики Российской Федерации»; семинар для студентов «Внешние и внутренние вызовы и угрозы национальной политике Российской Федерации»; семинар-совещание «Роль Федеральных национально-культурных автономий России в реализации государственной национальной политики» и научная конференция «Роль науки в реализации государственной национальной политики Российской Федерации».

Современные тенденции, новые технологии и методы коммуникации – во всем этом нынешняя молодежь разбирается великолепно, считает Андрей Березин, директор ФГБУ «Дом народов России». По его словам, именно их опыт и навыки следует использовать для реализации социальных проектов в области национальной политики.

Своим мнением по обсуждаемым вопросам на марафоне поделились: Садыхбеков Д.Р., председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы; Садыгова М.Э., начальник отдела по проведению культурно-массовых мероприятий ФГБУ «Дом народов России»; Яковлева Л. Н., председатель Общероссийской общественной организации «ФНКА марийцев России»; Зорин В. Ю., член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; Дробижева Л.М., руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН; Омельченко Е. А., и.о. декана факультета регионоведения и этнокультурного образования Института социально-гуманитарного образования МПГУ и другие.

Запись мероприятий будет доступна на сайте «Дом народов России» в разделе «Прошедшие мероприятия».

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