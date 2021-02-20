Наполнить кожу жизненной силой перед началом весны вам поможет GRACE'CLUB

Весна - время перемен. Природа пробуждается и оживает. Каждый человек связан с природными ритмами, поэтому февраль - самое лучшее время для омоложения.
Чтобы подготовиться к весне помимо очищающих процедур, таких как ультразвуковой и химический пилинг, важны процедуры, которые защитят от обезвоживания, тусклости, мелких и крупных морщин, дряблости и других косметологических недостатков. Даже в сложных случаях вам поможет аппаратная косметология.
Так, например, в клинике GRACE'CLUB вам доступны:
подтяжка лица без операции на южнокорейском аппарате Liftera,
лечение купероза, розацеа и гиперпигментации, удаление сосудистой сетки, коррекция шрамов и морщин с помощью уникальной израильской платформы InMode,
лазерная эпиляция с использованием немецкого аппарата премиум-класса MedioStar Monolith.
До 28 февраля на эти процедуры скидки до 35 %.
Зимой кожа теряет влагу еще быстрее, чем в сухой жаркий период. Это приводит к рецидивам косметологических проблем и усугублению признаков старения. Сыворотки не способны действовать так же быстро и эффективно, как введение полезных веществ в глубокие слои кожи. Инъекции, с одной стороны, доставляют полезное вещество именно туда, где оно должно действовать, а с другой, стимулируют организм вырабатывать такие вещества самостоятельно.
С мимическими морщинами лучше всего справится ботулинотерапия. Это безопасный и популярный уже около четверти века способ, разглаживает “гусиные лапки”, устраняет складки на лбу, уменьшает нависание кожи над веком, борется с избыточной потливостью. Ботулинотерапия быстро избавит вас от раздражающих морщин, которые делают лицо хмурым без вашего желания. Весна - время улыбаться.
Быстро и безопасно решить многие косметические проблемы, накопившиеся за зиму, может мезотерапия. Ввод в глубокие слои кожи активных веществ помогает тканям регенерировать, борется с целлюлитом, угревой сыпью, возрастными изменениями кожи шеи и другими недостатками. На консультации врач подберет препарат и дозировку, которые максимально подойдут для конкретного случая. Мезотерапия проводится не только для кожи лица, но и на всем теле.
Отличный вариант для профилактики морщин, омоложения и возвращения коже упругости - биоревитализация. Эта процедура действует за счет инъекционных препаратов гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота впитывает и удерживает влагу, поэтому если вы пострадали от обезвоживания кожи - то это лучший способ восстановления. Так как препарат помогает нормализовать работу сальных желез, он будет полезен и тем, у кого происходит избыточная выработка кожного сала.
Гиалуроновая кислота стимулирует активную регенерацию клеток кожи и помогает бороться с морщинами, едва они появляются.
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