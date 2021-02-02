Михаил Романов встретился с жителями блокадного Ленинграда в патриотическом объединении «Ленрезерв»

Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел встречу с представителями общественного объединения «Жители блокадного Ленинграда» Фрунзенского района в патриотическом объединении «Ленрезерв». Мероприятие было приурочено к 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое отмечалось накануне.
В этом году в связи со сложной эпидемической обстановкой участниками встречи при посещении площадки соблюдались требования Роспотребнадзора.
Михаил Романов поздравил блокадников Фрунзенского района с 77-летием Ленинградской победы, пожелал им крепкого здоровья и благополучия.
- Каждый год традиционно мы с вами отмечаем на этой площадке наши святые, главные праздники – День Победы и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот раз из-за пандемии коронавируса нам пришлось осматривать обновленную экспозицию Ленрезерва онлайн. Я знаю, что почти все из вас видели новые экспонаты: кому-то справиться с интернетом помогли родные, но большинство из вас, как мне известно, сами являются опытными пользователями сети. Это прекрасно, это значит, что для вас жизнь не стоит на месте, что современность вам интересна. Пандемия коронавируса, вынужденная изоляция от внешнего мира каждого из нас заставила учиться чему-то новому, развивать в себе какие-то новые навыки, дала нам новые знания. Теперь мы умеем общаться онлайн, делать в сети покупки, посещать в интернете любые музеи и театры, причем нередко виртуальная реальность делает впечатления от спектаклей и выставок особенно необычными. В частности, онлайн-экскурсия проекта «Ленрезерв» — это не только возможность познакомиться с экспозициями выставки, но и услышать выступление фронтовой арт-бригады, увидеть уникальную библиотеку, открытие которой было приурочено к празднованию 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Экспозиция «Ленрезерва» воссоздает линию фронта, состоящую из укрепленных блиндажей и огневых точек, где установлены противотанковые орудия, пулеметы, досконально воссозданы условия жизни фронтовиков. Онлайн-экспозиция предлагает гостям осмотреть бомбоубежище, школу блокадного Ленинграда, квартиры в разбомбленных домах, отрезок Дороги жизни с машинами и гужевыми повозками, идущими по льду, а также коллекцию автомобилей и оружие времен Великой Отечественной войны. Выставка оставляет глубокий след в душе, как будто ты сам попал на улицы блокадного города, почувствовал то горе, отчаяние и ужас, которые выпали на долю ленинградцев, понял ту цену, которую они заплатили за мирное небо над нашими головами сегодня. Спасибо вам, уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, за то, что спасли для нас город, за то, что выжили, за то, что победили! – сказал Михаил Романов.
Участники мероприятия поблагодарили парламентария за внимание и заботу, передали ему свои обращения и наказы по актуальным проблемам Фрунзенского района.
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