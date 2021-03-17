Заявление о выплате на детей до восьми лет принимается до конца марта

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Российские семьи, воспитывающие детей до восьми лет, могут до конца марта обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату 5 тыс. рублей в соответствии с указом президента. Такая сумма положена на каждого ребенка, которому еще не исполнилось восемь лет, и предоставляется родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей.
Чтобы оформить выплату, надо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда независимо от места жительства или направить электронное заявление через портал госуслуг. В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС каждого ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги.
Согласно регламенту, заявление может подать любой из родителей, указав свой банковский счет. Если ранее выплаты на детей уже предоставлялись, но счет поменялся или был закрыт, родителям необходимо представить в ПФР заявление с новыми реквизитами.
Уточнить СНИЛС ребенка можно в личном кабинете мамы на «Госуслугах» либо непосредственно при подаче заявления на портале или в клиентской службе ПФР. Напомним, что сегодня Пенсионный фонд автоматически оформляет СНИЛС каждому родившемуся ребенку на основании сведений ЗАГС. В среднем страховой номер открывается в течение одного-двух дней.
Отметим, что абсолютному большинству семей с детьми до 8 лет не пришлось никуда обращаться или подавать заявление, чтобы получить выплату. Средства были перечислены автоматически в декабре прошлого года по имеющимся у Пенсионного фонда данным.
Семьи, которые не получали в 2020-м ни одной выплаты на детей по указам президента, должны подать заявление на 5 тыс. рублей. Обратиться в ПФР также необходимо в случае усыновления детей, поскольку средства таким семьям могут быть назначены только после предъявления документов об усыновлении.
С начала этого года Пенсионный фонд удовлетворил поданные семьями заявления на 326 тыс. детей до 8 лет и направил им 1,6 млрд рублей. Всего же с момента объявления указа средства были предоставлены на 13,9 млн детей. Общий объем выплат к настоящему времени достиг почти 70 млрд рублей.
Вопросы относительно выплат на детей родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования.
Российские семьи, воспитывающие детей до восьми лет, могут до конца марта обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату 5 тыс. рублей в соответствии с указом президента. Такая сумма положена на каждого ребенка, которому еще не исполнилось восемь лет, и предоставляется родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей.
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