KAMA TYRES по контракту с Мострансавто производит шины с логотипом компании

В августе 2020 года шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES заключил контракт с АО «Мострансавто» на поставку порядка 11,5 тысяч единиц шин, в рамках которого запустил производство эксклюзивных ЦМК шин КАМА NU 301 с логотипом автотранспортного предприятия в типоразмерах 265/70R19,5, 275/70R22,5 и 295/80R22,5. Полная отгрузка шин по контракту планируется до конца II квартала 2021 года.

«АО «Мострансавто» является одним из наших стратегических партнеров – уже более 3 лет KAMA TYRES поставляет шины для комплектации автопарка предприятия. В 2020 году по запросу компании специалистами НТЦ «Кама» в кратчайшие сроки были разработаны пресс-формы, позволяющие выпускать брендированную продукцию по индивидуальному заказу», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Грузовые ЦМК шины КАМА NU 301 – универсальные шины, которые предназначены для установки на любую ось грузового и коммерческого транспорта различной грузоподъемности для перевозок в черте города. Благодаря дизайну рисунка протектора обеспечивается приспособленность к работе с большими нагрузками. За счет оптимизированного пятиреберного дизайна симметричного ненаправленного рисунка протектора обеспечивается улучшенная устойчивость при движении и сниженное сопротивление качению. А острые кромки сцепления, сформированные большим количеством протекторных блоков в центральной части, обеспечивают отличные тягово-сцепные характеристики как на сухом, так и мокром или скользком асфальте. Большая глубина протектора и проработанной дренажной системы создает противостояние эффекту аквапланирования. Армированные боковины шины создают стойкость к агрессивному внешнему воздействию.

Срок эксплуатации ЦМК шины КАМА – около 700 тыс. км. Увеличенный срок службы стал возможным благодаря двукратному восстановлению и донарезке протектора, что является выгодной и экологичной альтернативой утилизации шин.

Справка

Акционерное общество «Мострансавто» более 90 лет осуществляет пассажирские перевозки в Московской области. Также деятельность компании охватывает Москву (пригородные автобусные маршруты) и сопредельные регионы (Тульская, Калужская, Рязанская, Тверская области).

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 21 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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