Россияне стали чаще подрабатывать. Какие способы наиболее популярны?

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По словам аналитиков российского рынка труда, в 2020–2021 годах одной из самых устойчивых тенденций можно назвать подработку. Из-за экономической нестабильности, сокращений и банкротств, вызванных в том числе пандемией, россияне активно ищут дополнительные способы заработка. Что интересно, согласно статистике в 9 процентах случаев занятия, которые изначально считались временной подработкой, со временем становятся основным заработком.
Похоже, наиболее продвинутые в плане финансовой осведомленности россияне всерьез решили освоить фондовые инструменты: торговлю на бирже и валютном рынке (подробнее об этом на https://forexgid.ru/). Так, за 2020 год на одной только Московской бирже зарегистрировалось рекордные пять миллионов частных инвесторов, и, несмотря на сложность, популярность такого способа заработка продолжает расти. Тем более что сегодня открыть индивидуальный инвестиционный счет очень просто – это можно сделать не выходя из дома в онлайне. По словам экспертов, самым простым и безопасным способом инвестировать деньги считаются облигации и особенно гособлигации.
Впрочем, далеко не все российские граждане готовы становиться частными инвесторами. Многие предпочитают более простые и надежные способы подзаработать. Аналитики рынка труда поделились своим перечнем профессий для подработки, популярных в данное время среди россиян. Среди них – курьер, как без личного транспорта, так и с машиной. К слову, услуги доставки сегодня востребованы как никогда, поэтому шансы найти такую подработку очень высоки. Стоит учесть, что курьер со своим авто больше ценится, а его услуги оплачиваются, как правило, выше. Кроме того, еще одна неплохая возможность заработать для владельца автомобиля – подрабатывать водителем BlaBlaCar (этот вариант больше подходит для тех, чья основная работа связана с разъездами), а также таксист. Причем таксовать можно как на собственном, так и на арендованном авто, что тоже случается нередко, ведь эти услуги сейчас весьма востребованы.
Также в перечне популярных занятий для подработки находится оператор на телефоне. Этот способ уже давно и хорошо зарекомендовал себя в качестве источника дополнительного дохода, а для многих домохозяек – как основной заработок. Удобство в том, что звонить самому или принимать звонки, консультируя клиентов или оформляя их заявки, можно прямо из дома. По-прежнему пользуются хорошим спросом и репетиторы. При этом сегодня этой подработкой можно заняться и не имея отличного знания какого-либо предмета. Дело в том, что сейчас все больше семей ищут репетиторов не для изучения конкретного предмета, а в целом для помощи с выполнением домашних заданий и лучшего усвоения школьной программы. В целом стоит заметить, что сейчас достаточно легко найти возможности для подработки, хотя бы на несколько свободных часов в день – вариантов масса, что подтверждают специалисты рынка труда.
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Россияне стали чаще подрабатывать. Какие способы наиболее популярны?
По словам аналитиков российского рынка труда, в 2020–2021 годах одной из самых устойчивых тенденций можно назвать подработку. Из-за экономической нестабильности, сокращений и банкротств, вызванных в том числе пандемией, россияне активно ищут дополнительные способы заработка. Что интересно, согласно статистике в 9 процентах случаев занятия, которые изначально считались временной подработкой, со временем становятся основным заработком.
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