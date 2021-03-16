Онлайн займы в Казахстане: что нужно знать

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Срочная нужда в дополнительных деньгах может наступить в любой момент. От внезапных финансовых неурядиц не застрахован никто. Чтобы не идти в банк, не собирать многочисленные справки и не искать поручителей, оформить кредит можно через интернет. Так, например, получить онлайн-займ в Казахстане предлагают десятки МФО. Список таких компаний представлен на сайте MoneyHelp. Сервис поможет подобрать оптимальные условия, сравнить предложения от разных кредиторов.
Минимум требований к клиентам и выдача займа по 1 документу: возможно ли?
Несмотря на относительную новизну такого финансового продукта, как онлайн-займ, эта услуга пользуется не меньшей популярностью, чем стандартный банковский кредит. Особенно привлекает соискателей отсутствие жестких требований к клиенту. Получить кредит онлайн могут пенсионеры, студенты, мамы в декрете, те, кто не работает официально или имеет незначительную просрочку по другим договорам. Оформить онлайн-займ часто реально по 1 документу – паспорту. При этом заявки от клиентов принимаются и рассматриваются круглосуточно. Обычно решение по запросу принимает автоматическая скоринговая система без участия оператора.
Для получения мгновенного онлайн займа достаточно сделать несколько простых действий:
- Указать в сервисе сумму и срок.
- Авторизоваться или пройти регистрацию на сайте МФО – только для новых клиентов.
- Указать в анкете паспортные и контактные данные.
- Верифицировать в системе банковскую карту, на которую будут переведены кредитные средства.
- Подписать электронный паспорт кредита кодом из сообщения на телефон, указанный при регистрации.
Стать клиентом МФО могут все, кто достиг возраста 18 лет и имеет паспорт. Микрофинансовые организации лояльны к соискателям, и готовы предоставить онлайн кредит даже тем, кого банк по каким-то причинам причислил к рисковым заемщикам.
Внимание! Получить займ можно только на личную карту – счета третьих лиц не подходят для этих целей.
Быстрое рассмотрение и мгновенная выдача
Обычно от момента подачи заявки на онлайн займ в Казахстане до получения денег на карту проходит не более получаса. При повторных обращениях процедура длится не более 5 минут. Решение по заявкам принимается 24/7 – теперь больше не нужно ожидать окончания выходных или наступления рабочего дня, чтобы получить недостающую сумму. В случае положительного решения после подписания договора средства будут мгновенно переведены на счет клиента.
Если не получается вернуть долг вовремя, можно просто оформить пролонгацию путем уплаты процентов за весь срок пользования кредитом.
Подробнее на сайте: https://moneyhelp.kz/
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Онлайн займы в Казахстане: что нужно знать
Срочная нужда в дополнительных деньгах может наступить в любой момент. От внезапных финансовых неурядиц не застрахован никто. Чтобы не идти в банк, не собирать многочисленные справки и не искать поручителей, оформить кредит можно через интернет. Так, например, получить онлайн-займ в Казахстане предлагают десятки МФО. Список таких компаний представлен на сайте MoneyHelp. Сервис поможет подобрать оптимальные условия, сравнить предложения от разных кредиторов.
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