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Кострома стала городом присутствия компании ТрансТелеКом
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Декабря 2020 г.
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Кострома стала городом присутствия компании ТрансТелеКом

Компания ТрансТелеКом (ТТК), федеральный оператор связи, расширяет список городов своего присутствия и приходит в Кострому.

Теперь жители Костромы могут подключить услугу надежного и быстрого домашнего интернета. Доступ в сеть предоставляется на скорости 100 Мбит/сек и стоит всего 250 рублей в месяц! При необходимости можно дополнительно приобрести современный wi-fi роутер единовременно или в рассрочку.

«Услуги ТТК для частных лиц и, прежде всего, домашний интернет уже пришлись по вкусу жителям многих населенных пунктов севера России. Мы планомерно работаем над расширением географии наших сервисов и рады предложить быстрый и надежный интернет жителям Костромы. Добро пожаловать в дружную компанию абонентов ТТК!», – рассказал советник генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» Вадим Скрипник.

Узнать подробнее об услугах ТТК и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.

Кострома стала городом присутствия компании ТрансТелеКом

О Компании ТрансТелеКом

Компания ТрансТелеКом – один из ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.

ТТК оказывает услуги частным лицам, государственным заказчикам и бизнес-клиентам на всей территории России. Компания включает в себя восемь макрорегиональных подразделений: Центр, Север, Кавказ, Верхневолжский, Урал, Сибирь, Западная Сибирь и Дальний Восток.

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