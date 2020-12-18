Кострома стала городом присутствия компании ТрансТелеКом

Компания ТрансТелеКом (ТТК), федеральный оператор связи, расширяет список городов своего присутствия и приходит в Кострому.
Теперь жители Костромы могут подключить услугу надежного и быстрого домашнего интернета. Доступ в сеть предоставляется на скорости 100 Мбит/сек и стоит всего 250 рублей в месяц! При необходимости можно дополнительно приобрести современный wi-fi роутер единовременно или в рассрочку.
«Услуги ТТК для частных лиц и, прежде всего, домашний интернет уже пришлись по вкусу жителям многих населенных пунктов севера России. Мы планомерно работаем над расширением географии наших сервисов и рады предложить быстрый и надежный интернет жителям Костромы. Добро пожаловать в дружную компанию абонентов ТТК!», – рассказал советник генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» Вадим Скрипник.
Компания ТрансТелеКом – один из ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.
ТТК оказывает услуги частным лицам, государственным заказчикам и бизнес-клиентам на всей территории России. Компания включает в себя восемь макрорегиональных подразделений: Центр, Север, Кавказ, Верхневолжский, Урал, Сибирь, Западная Сибирь и Дальний Восток.
В уходящем году коллекции крымских музеев увеличились на 17,5 тысячи экспонатов, информирует министерство культуры республики. Большая часть из них — предметы археологии, подарки, а также экспонаты, приобретённые музеями за бюджетные средства.
Советская и российская актриса Валентина Талызина, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести публичный образ жизни. Недавно она стала участницей популярной программы «Привет, Андрей!», посвященной детским песням из любимых мультфильмов.
KAMA ALGA – новая линейка шипованных шин от KAMA TYRES, шинного бизнеса Группы «Татнефть». Уникальные особенности конструкции делают новинку оптимальной для эксплуатации при очень низких температурах. Модель подходит для комплектации как легковых автомобилей, так и внедорожников и кроссоверов.
Подавляющее большинство пациентов с коронавирусом — около 80 процентов — переносят болезнь в лёгкой форме и могут лечиться дома. Для этого созданы все условия: от дистанционной консультации врачей до выдачи бесплатных лекарств.
Блогер из Архангельска Антонина очень много полезного знает про садово-огородные дела. Еще бы! Ведь дачу она имеет уже давно, и даже завела канал «Дачницы Удачницы» на платформе YouTube. Мы об этом вам, к слову, как-то рассказывали.
Проезд в московском метро подорожает с 1 января 2021 года. Цена одной поездки по карте «Тройка» вырастет на два рубля с 40 до 42 рублей. То же относится к оплате по банковским картам — для них цена вырастет с 44 до 46 рублей.
В новом здании Крымской республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко нейрохирурги провели первую высокотехнологичную операцию удаления внемозговой опухоли головного мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
Попытки правительства административно регулировать цены могут закончиться дефицитом. Такое мнение высказал экономист Андрей Нечаев, комментируя меры правительства РФ по стабилизации цен на продукты питания.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.