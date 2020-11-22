ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Стало известно какая гемблинг-реклама привлекает игроков, новости от казино Риобет и другие события игровой сферы
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Стало известно какая гемблинг-реклама привлекает игроков, новости от казино Риобет и другие события игровой сферы

Играя в азартные игры, следует подбирать лицензированные платформы. Испробовать такие игровые автоматы можно, посетив официальный сайт Риобет http://www.gimnaz-25.ru/, где собраны самые лучшие и качественные слоты, разработанные мировыми брендами. Все они отвечают предпочтениям пользователей и отличаются простым управлением. В этом можно убедиться, протестировав игры в демо-версиях, в которых действует виртуальная валюта.

Недавно компания YellowHead провела исследование, в котором участвовало 378 млн человек часто пользующихся услугами онлайн-казино. Оказалось, что реклама азартных игр приносит провайдерам большие деньги и только за третий квартал этого года они получили 1,7 млрд долларов. Согласно исследованиям, на выбор пользователя пролистать рекламу или зарегистрироваться на платформе влияет множество факторов. Играет роль и преобладающий цвет рекламы.

Клиенты признались, что красный цвет выглядит несколько вызывающе и просто раздражает. Вместо этого большим спросом пользуются фиолетовые кнопки, а также ролики с синими и зелеными оттенками. Кроме того, продемонстрировать логотип бренда необходимо на первых секундах видео, что гарантирует окупаемость инвестиций. В этом случае игроки переходили на сайт на 41% больше, чем после просмотра ролика, где название бренда звучало только в конце. Привлекает внимание и анимированные барабаны игровых автоматов, благодаря которым 98% любителей казино переходили на указанный сайт.

Стало известно какая гемблинг-реклама привлекает игроков, новости от казино Риобет и другие события игровой сферы

Не рекомендуется использовать закадровый дубляж, он вызывает негатив и реклама игнорируется. Популярнее всех ролики без голоса, которые имеют наибольший коэффициент конверсии. Однако это работает только в развитых странах с высоким уровнем доходом. Хорошо смотрятся мультяшные герои и мистические животные, а также различные призывы с указаниями к действию, например, «Играй и забирай приз здесь».

Играя в Riobet online, гемблеры могут прочувствовать атмосферу настоящего казино, окунувшись в реалистичные слоты. При этом эксперты советуют сохранять спокойные эмоции, чтобы не развивать в себе игорную зависимость. Просматривая рекламу азартных игр, следует трезво оценивать информацию и осознавать все риски. Лицензионные площадки в большей степени придерживаются правил ответственного гемблинга, поэтому и пользуются популярностью.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 