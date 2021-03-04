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Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами
Ксения ДАВЫДОВА   
04 Марта 2021 г.
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Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами

Предпочитая играть в казино со своих мобильных телефонов, можно наслаждаться азартными играми в любое время суток. При этом необходимо внимательно изучить правила слотов, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Лучше всего развлекаться, используя проверенные платформы, например, http://pateck.ru/, где можно бесплатно испробовать популярные слоты, убедившись в их высокой отдаче.

Игровые автоматы имеют множество преимуществ, таких как:

  • реалистичность;
  • профессиональная графика;
  • доступность;
  • бесплатная регистрация;
  • интересное музыкальное сопровождение;
  • разнообразие функций;
  • увлекательный сюжет.

Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами

Недавно один из самых крупных игорных поставщиков Pragmatic Play подписал договор с Kindred позволяющий создать специализированную студию Live Casino. Она будет создана для иностранного бренда оператора Unibet. Это будет живая студия с большим количеством игровых столов. Разработчики уверены, что смогут создать для неё эксклюзивный брендинг и дизайн. К тому же, все представленные игры сочетают в себе передовые технологии видео 4K и системы интенсивного звука, которые будут транслироваться из современной студии находящейся в Бухаресте.

В последнее время Pragmatic Play расширяет свои возможности, заключая договор с другими игорными компаниями. Стало известно, что в ближайшее время будет запущено несколько вертикалей во всей Европе с Ellmount Gaming. После этого все клиенты оператора Casino Room получат доступ к игровым продуктам Pragmatic Play, включая Live Casino, рулетку, блэкджек и другие классические игры. По мнению представителей обеих компаний, новое партнерство поможет еще больше расширить целевую аудиторию. Они надеются, что их сотрудничество станет эффективным и длительным.

Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами

Pragmatic Play также выпустила новый игровой автомат Joker King посвящённый арлекинской тематике, который уже доступен во многих казино. Этот слот представлен полем 4×6 и предлагает 25 линий выплат, где можно получать выигрышные комбинации. Во время игры гемблеры могут наслаждаться задорным саундтреком и насыщенным фиолетовым фоном. Здесь есть и бонусные функции при выпадении символов Wild и множителей Scatter. Если выпадет три и более скаттера пользователю зачисляются бесплатные вращения. Компания старается радовать своих клиентов новыми слотами как можно чаще, продолжая удивлять их необычным подходом и высоким качеством.

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