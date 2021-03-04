Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами

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Недавно один из самых крупных игорных поставщиков Pragmatic Play подписал договор с Kindred позволяющий создать специализированную студию Live Casino. Она будет создана для иностранного бренда оператора Unibet. Это будет живая студия с большим количеством игровых столов. Разработчики уверены, что смогут создать для неё эксклюзивный брендинг и дизайн. К тому же, все представленные игры сочетают в себе передовые технологии видео 4K и системы интенсивного звука, которые будут транслироваться из современной студии находящейся в Бухаресте.

В последнее время Pragmatic Play расширяет свои возможности, заключая договор с другими игорными компаниями. Стало известно, что в ближайшее время будет запущено несколько вертикалей во всей Европе с Ellmount Gaming. После этого все клиенты оператора Casino Room получат доступ к игровым продуктам Pragmatic Play, включая Live Casino, рулетку, блэкджек и другие классические игры. По мнению представителей обеих компаний, новое партнерство поможет еще больше расширить целевую аудиторию. Они надеются, что их сотрудничество станет эффективным и длительным.

Pragmatic Play также выпустила новый игровой автомат Joker King посвящённый арлекинской тематике, который уже доступен во многих казино. Этот слот представлен полем 4×6 и предлагает 25 линий выплат, где можно получать выигрышные комбинации. Во время игры гемблеры могут наслаждаться задорным саундтреком и насыщенным фиолетовым фоном. Здесь есть и бонусные функции при выпадении символов Wild и множителей Scatter. Если выпадет три и более скаттера пользователю зачисляются бесплатные вращения. Компания старается радовать своих клиентов новыми слотами как можно чаще, продолжая удивлять их необычным подходом и высоким качеством.

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