Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами

|
Предпочитая играть в казино со своих мобильных телефонов, можно наслаждаться азартными играми в любое время суток. При этом необходимо внимательно изучить правила слотов, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Лучше всего развлекаться, используя проверенные платформы, например, http://pateck.ru/, где можно бесплатно испробовать популярные слоты, убедившись в их высокой отдаче.
Игровые автоматы имеют множество преимуществ, таких как:
- реалистичность;
- профессиональная графика;
- доступность;
- бесплатная регистрация;
- интересное музыкальное сопровождение;
- разнообразие функций;
- увлекательный сюжет.
Недавно один из самых крупных игорных поставщиков Pragmatic Play подписал договор с Kindred позволяющий создать специализированную студию Live Casino. Она будет создана для иностранного бренда оператора Unibet. Это будет живая студия с большим количеством игровых столов. Разработчики уверены, что смогут создать для неё эксклюзивный брендинг и дизайн. К тому же, все представленные игры сочетают в себе передовые технологии видео 4K и системы интенсивного звука, которые будут транслироваться из современной студии находящейся в Бухаресте.
В последнее время Pragmatic Play расширяет свои возможности, заключая договор с другими игорными компаниями. Стало известно, что в ближайшее время будет запущено несколько вертикалей во всей Европе с Ellmount Gaming. После этого все клиенты оператора Casino Room получат доступ к игровым продуктам Pragmatic Play, включая Live Casino, рулетку, блэкджек и другие классические игры. По мнению представителей обеих компаний, новое партнерство поможет еще больше расширить целевую аудиторию. Они надеются, что их сотрудничество станет эффективным и длительным.
Pragmatic Play также выпустила новый игровой автомат Joker King посвящённый арлекинской тематике, который уже доступен во многих казино. Этот слот представлен полем 4×6 и предлагает 25 линий выплат, где можно получать выигрышные комбинации. Во время игры гемблеры могут наслаждаться задорным саундтреком и насыщенным фиолетовым фоном. Здесь есть и бонусные функции при выпадении символов Wild и множителей Scatter. Если выпадет три и более скаттера пользователю зачисляются бесплатные вращения. Компания старается радовать своих клиентов новыми слотами как можно чаще, продолжая удивлять их необычным подходом и высоким качеством.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Опасности вокруг: освобождение «скопинского маньяка» и арест водителя-хулигана
«Скопинский маньяк» освободился из саратовской колонии, полицейский, пнувший Маргариту Юдину в живот, не станет фигурантом дела, а в Новосибирске, наконец, отправили под арест мужчину, сбившего с ног женщину с коляской во дворе дома.
-
Pragmatic Play расширяет свои возможности новыми партнерствами
Предпочитая играть в казино со своих мобильных телефонов, можно наслаждаться азартными играми в любое время суток. При этом необходимо внимательно изучить правила слотов, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Лучше всего развлекаться, используя проверенные платформы, например, http://pateck.ru/, где можно бесплатно испробовать популярные слоты, убедившись в их высокой отдаче.
-
Мэра Томска Ивана Кляйна отпустили под домашний арест
В Томске суд отправил под домашний арест мэра Ивана Кляйна. Напомним, 61-летнего градоначальника заподозрили в нечестной работе. А на прошлой неделе ему сделали операцию в НИИ онкологии.
-
Автоновости: прощай, Lada Niva и бесплатные парковки 8 марта
«Автоваз» прекращает производство внедорожника Lada Niva (ранее Chevrolet Niva), а власти Москвы 8 марта делают бесплатные парковки - представляем подборку автоновостей.
-
Похороны чистого воздуха: к красноярскому правительству привезли гроб на колесиках
Жительница Красноярска пришла к зданию краевого правительства черный гроб на колесиках. Акция горожанки Натальи Мамедяровой символизировала похороны надежды на чистый воздух и газификацию. Дело в том, что в этом сибирском городе из рук вон плохо обстоят дела с экологией.
-
Цифра: Стройкам Москвы не хватает 20 тысяч строителей
Столице не хватает еще 20 тысяч строителей и это при том, что на стройплощадках города работает порядка 45 тысяч рабочих. Напомним, что на стройках очень ждут мигрантов. И такая ситуация не только в столице, но и в других крупных городах.
-
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян откладывает это мероприятие. Правда, в России и вакцины другие.
-
Паулина Андреева родила сына Фёдору Бондарчуку
Известный режиссер Федор Бондарчук и 32-летняя супруга, актриса Паулина Андреева стали родителями. В минувший вторник, 2 марта, на свет появился их сын.
-
Взял и сделал: житель Ярославля помог разъехаться 20 автобусам на льду
В Ярославле мужчина вызволил автомобилистов и пассажиров 20 автобусов, которые из-за сильного гололеда встали в заторе на улице Бабича. Он просто вышел из дома и начал регулировать поток, то есть заниматься прямой работой инспекторов ГИБДД.
-
Скандалы в РПЦ: роскошный «дворец патриарха» и гей-лобби среди церковников
Сразу два скандалы коснулись на этой неделе Российской православной церкви. Сперва журналисты обнаружили под Геленджиком якобы личную дачу патриарха Кирилла стоимостью порядка 22 миллиардов, а затем бывший протоиерей рассказал о гей-лобби среди церковников. Рассказываем подробнее.
-
Только посмотрите: в Коми подъезды дома превратились в ледяные пещеры
В городе Вуктыл жители уже несколько недель страдают от критических перебоев с отоплением и подачей горячей воды. В результате подъезды жилых домов выглядят как ледяные пещеры со сталактитами, а в квартирах можно лепить снеговиков.
-
Уход от пятидневки в школах, сокращение программ в колледжах и ненужный ОБЖ — новости образования
Власти завели разговоры о пятидневной рабочей неделе для школьников, Минпросвещения вдвое сокращает число специальностей в колледжах, старшеклассники отказываются от ОБЖ, а ЕГЭ пройдет по расписанию — главные новости в сфере образования на первую пятидневку марта.
-
«Я не превратился в персону молчащую»: Кураев сделал заявление перед новым судом о лишении сана
Андрей Кураев ждет нового суда по делу о лишении его сана протодиакона. Что может произойти на этом процессе, отец Андрей, подававший апелляцию Патриарху, рассказал в интервью.
-
Талисманы звёзд: какие вещи «хранят» удачу знаменитостей?
У многих из нас есть определенный талисман, который защищает своего владельца от всевозможных неудач. Вот и звёзды находят для себя разные безделушки, в которых, по их мнению, скрывается немалая мистическая сила.
-
Папа Римский предсказал новый Всемирный потоп
Папа Римский Франциск заявил, что человечество может ждать новый Всемирный потоп. Понтифик считает это реальностью, если государства не начнут бороться с глобальным потеплением.
-
Владимир Жириновский рассказал, когда уйдет на пенсию
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)
-
Ученые убеждены: Путину врут об их высоких зарплатах
Российские научные сотрудники отреагировали на публичные скандалы вокруг своих зарплат. Открытое письмо Путину опубликовал доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-испытательного центра «Гипроцемент-Наука» Иосиф Абрамсон.
-
Пенсионный возраст не снизят, но дадут шанс уйти досрочно: что нового в пенсионном законодательстве
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
-
Первый хоккейный матч: деревянная шайба и экипировка из бейсбола
3 марта 1875 года в канадском городе Монреаль на катке «Виктория» был проведён первый хоккейный матч. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку игроки позаимствовали из бейсбола.
-
Британская королева поделилась впечатлениями от вакцинации и призвала граждан «думать не только о себе»
Королева Великобритании Елизавета II рассказала во время видеоконференции с медиками и чиновниками системы здравоохранения о своих ощущениях от вакцинации против коронавируса.