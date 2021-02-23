Подарки на Новый год: необычные варианты, где приобрести уже на следующий праздник

Отшумел в прошлом месяце практически всеми любимый замечательный праздник Новый год. В этот день люди дарили друг другу подарки, а некоторым их приносил Дед Мороз, например, детям. Идеями, что подарить, фонтанировали. Это нашло свое место и на просторах интернета, где публикуются истории о том, кто и что получил 31 декабря – 1 января. Например, одному мужчине был заказан женой в презент обычный парфюмерный набор, а упакован сюрприз был в противовес в необычную бумагу – с изображением этого джентльмена.

Хоть Новый год, к слову, уже прошел, но о следующем таком празднике тоже подумать не помешает. Например, тем, кто занимается оптовой доставкой новогодних подарков или просто привык решать проблемы загодя. Ведь время пролетит быстро, не заметишь, как подойдет Год тигра и будет готов сменить собой Белого металлического быка. Так вот, хорошие предложения можно найти в интернет-магазине Экономный Дед Мороз. Здесь реализуется большая линейка подарков самой разной направленности. Цены конкурентоспособные. Хотите выбрать сладкие презенты – пожалуйста, наборы для творчества, магниты с 3D-анимацией или что-то другое – не вопрос. Всегда будет чем порадовать своих родных, близких или коллег по работе.

Пошутил над своими детьми чей-то папа. Он закопал, предварительно как следует герметично завернув, ребячьи подарки в сугроб (а семья жила в частном доме с большой территорией). И двум дочкам был дан лишь ориентир, что сюрпризы на улице. Как же должно было повезти девчонкам с интуицией, чтобы, не замерзнув и не прикладывая сил зря на 10 сотках отыскать в итоге свои презенты. Пошутил, называется, папа.

Сестренка подарила другой ростовую фигуру, выполненную по собственному подобию. Зачем? Чтобы адресат сюрприза не скучала, пока будет находиться иногда без сестры. Ведь родственницы оказались двоюродными. Виделись, как оказалось, не часто.

Банальный подарок мужчине на все времена – носки – можно затейливо обыграть. Например, одна юная леди подарила своему парню несколько пар самых обычных носков, но упакованных, как говорится, с изюминкой. Например, были носки в упаковке-конфетке, в упаковке, как будто бы там смартфон (вот было разочарование, наверное) и т.д. Как отреагировал на подобное молодой человек, неизвестно. Лишь бы он оказался с достаточным количеством юмора, и, получив такие презенты, не обиделся.

Самый универсальный подарок, который можно вручить на Новый год, - сладкий. Он подойдет и взрослым, и детям. Цены на такие презенты демократичные, а значит, практически любой человек может их купить и подарить, кому посчитает нужным.

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