Обычное дело: как знакомства в интернете меняют нашу жизнь к лучшему

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Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь – здесь можно получить массу полезной информации, купить что угодно, обучаться, смотреть фильмы и слушать музыку, развлекаться и многое другое. И, что особенно радует, интернет предоставляет людям множество разнообразных вариантов для общения – социальные сети, чаты, мессенджеры и т.п. А в последние годы все большей популярностью пользуются различные сервисы для знакомств.
Судите сами: по данным нескольких опросов, от 30 до 70 процентов сложившихся пар в мире познакомились именно в интернете. Причем, как показывает практика, такой способ знакомства для многих стал уже обычным делом и не оказывает негативное влияние ни на качество отношений, ни на доверие между людьми. Сейчас существует много специализированных сервисов, основной целью которых являются знакомства, будь то серьезные отношения или легкий флирт. Некоторые из них даже берут со своих клиентов деньги, как настоящие брачные агентства, обещая найти не просто пару, а идеальную половинку, отвечающую всем запросам. И хотя у всех подобных сервисов похожие принципы работы, очень важно во избежание разочарований выбрать надежный сайт, имеющий большое количество положительных отзывов.
К примеру, обратите внимание на сайт знакомств Love.ru, который с 2008 года помогает людям искать пару и новых друзей. После бесплатной регистрации человек получает возможность подыскивать себе пару как для серьезных отношений, так и для легкого флирта. Шансов на успех довольно много, ведь данным сервисом пользуется более 40 миллионов человек из самых разных городов России и не только. Ежедневно на Love.ru регистрируется больше 10 тысяч потенциальных женихов и невест. Здесь можно не только просматривать страницы пользователей с фото, но и общаться в чате, заводить друзей, даже вступить в онлайн-брак.
Примечательно, что люди заходят на сайты знакомств не обязательно для того, чтобы найти себе мужа или жену. Согласно современным статистическим данным, примерно 48 процентов людей используют подобные сервисы из интереса и только 13 процентов нацелены на серьезные отношения, остальные же просто стремятся найти новых знакомых. Есть и по-настоящему удивительные факты о сайтах знакомств, которые могут вас заинтересовать. Например, после онлайн-знакомств люди быстрее идут к алтарю. Это связано и с большим выбором, позволяющим найти именно «своего» человека, и возможностью за короткий период узнать о человеке довольно много. Кроме этого, выяснилось, что браки у людей, познакомившихся онлайн, более крепкие (на них приходится меньшее число разводов). К тому же такие пары, как показывают многочисленные опросы, более счастливы в отношениях.
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