Михаил Романов принял участие в работе волонтерского центра «Единой России» и поздравил с Днем матери многодетные семьи Фрунзенского района

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в работе волонтерского центра Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», который занимается благотворительной доставкой продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся петербуржцам, не имеющим возможности выйти из дома в связи с соблюдением режима самоизоляции.

Парламентарий принял несколько десятков звонков, закупил все, что просили звонившие, и развез по соответствующим адресам. Среди получателей помощи от Михаила Романова в этот раз были участник Великой Отечественной войны и пенсионеры из Фрунзенского и Колпинского районов.

- Пандемия заставляет граждан старшего возраста и людей, страдающих хроническими заболеваниями, оставаться дома, избегать посещения общественных мест и внешних контактов. Это в буквальном смысле – вопрос жизни. Мы должны поддерживать наших жителей в это время. И дело не только в продуктах. Важно, чтобы люди не чувствовали себя брошенными в тяжелый момент, чтобы у них была уверенность в том, что они всегда могут обратиться за помощью и получить ее. Весенняя вспышка коронавируса заставила нас всех понять, как тяжела самоизоляция. Но для людей в возрасте это особенно трудно. По работе в волонтерском центре «Единой России» я знаю, что порой люди звонят туда даже не за тем, чтобы получить продукты, а для того, чтобы поговорить, пообщаться, услышать слова ободрения и поддержки или получить ответы на волнующие вопросы о работе городских и социальных служб. В этом смысле волонтерский центр «Единой России» выполняет поистине неоценимую работу, - считает Михаил Романов.

Также Михаил Романов побывал в гостях у многодетных семей Фрунзенского района и поздравил их с Днем матери.

Лилия и Александр Акуленко – пенсионеры, им обоим уже за 70. В их семье – четверо детей. Лилия всю жизнь посвятила их воспитанию, а Александр работал токарем и слесарем на заводе «Петербургская бронза». Сейчас старшее поколение Акуленко радуют две внучки-школьницы. Семья живет дружно и благополучно.

Михаил Романов вручил Лилии Семеновне цветы и пожелал всем членам семьи здоровья, хорошего настроения, добра и мира.

- Семья, дом, мама, дети – прекрасные слова, главные слова для каждого из нас. В вашем доме тепло и уютно, чествуется, что здесь живут счастливые люди, которые заботятся друг о друге, вместе переживают горе и радость, поддерживают друг друга в трудные минуты. Пусть и впредь в вашей семье будет все благополучно, пусть беды обходят ваш дом, будьте здоровы! – пожелал Михаил Романов супругам Акуленко.

В семье Надежды и Ивана Грига – четверо детей от 6 до 17 лет. Надежда – социальный работник, глава семьи имеет духовный сан и несет службу в Митрополии. Пара поженилась через месяц знакомства и вот они вместе уже 18 лет. Старший сын Даниил учится в музыкальном училищ, многое, педагоги отмечают его одаренность, он делает успехи. Доченьки Анечка и Сонечка – школьницы, младший Аким в будущем году пойдет в первый класс.

Михаил Романов подарил Надежде цветы, а малышам – книги и игрушки. Парламентарий расспросил хозяйку дома об учебных успехах детей, пожелал им побольше отличных оценок и всей семье - крепкого здоровья и благополучия.

- Растить четверых детей – это огромный труд, постоянное напряжение сил, полная самоотдача. В работе родителей, особенно многодетных, не бывает выходных и отпусков: здоровье, воспитание и образование детей требуют непрерывного внимания, терпения, мудрости и самое главное, - любви. Вы с достоинством исполняете свой родительский долг, воспитывая своих детей трудолюбивыми и честными, прививая им любовь к книгам, интерес к знаниям, гордость за свою Родину. В День матери желаю вашей семье добра, исполнения всех желаний, побольше радостных событий, - сказал Михаил Романов.

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