Казино США могут снова закрыться на карантин, где найти игровые автоматы бесплатно и без регистрации и другие факты из сферы азарта

В последнее время любители азарта предпочитают использовать онлайн-казино. Это позволяет играть в игровые автоматы без регистрации и при этом оставаться дома, в то время как наземные заведения продолжают подвергаться карантинным ограничениям. Большинство из них просто закрыты и не обслуживают клиентов. Недавно губернатор штата Невада сообщил, что из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нужно быть готовым к очередному закрытию игорных заведений.

Многие операторы неоднозначно отреагировали на такие заявления, так как это может поставить под угрозу финансовое будущее всей гемблинг-индустрии. Казино Лас-Вегаса уже понесли большие убытки, которые повлекли за собой карантинные ограничения. Если же казино снова закроются, то в дальнейшем они вряд ли смогут восполнить финансовые потери. По заверениям губернатора, правительство делает все возможное, чтобы ограничения не привели к тяжелым негативным последствиям. В связи с этим было принято решение понаблюдать за статистикой заболеваемости на следующей неделе, после чего будет понятно стоит ли вводить новые ограничительные меры.

Специалисты считают, что в такое сложное время гражданам лучше оставаться дома, обезопасив себя и своих близких от возможного инфицирования. В этом случае будут кстати игровые автоматы бесплатно и без регистрации доступные с любой азартной площадки. Для этого лучше использовать сайт популярного казино и воспользоваться его предложениями сыграть в демо-версии. Такая игра также способна помочь людям отвлечься и вместе с тем насладиться привычной игрой. Перед этим важно посетить официальный сайт или форум казино вроде http://glomu.ru/igrat-v-igrovye-avtomaty-besplatno-i-bez-registratsii-v-kazino-gmslots/ и ознакомиться с действующими предложениями и условиями развлечений.

По мнению экспертов, экономика штатов Америки ещё долго не сможет оправиться от потерь. Во многих регионах также закрывают игорные заведения, стараясь снизить количество зараженных. С 20 ноября будут закрыты все коммерческие казино Иллинойса и правительство пока не может дать четкого ответа, когда они снова смогут приступить к работе. Владельцы казино были вынуждены отправить штат сотрудников в неоплачиваемые отпуска до стабилизации обстановки. Тысячи людей остались без работы и финансовой поддержки от государства, ожидая улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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