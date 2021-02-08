Как подобрать женский кулон под вырез

Важно грамотно подобрать украшение с учетом выреза на блузке или кофте. Иногда женщины на интуитивном уровне делают правильный выбор кулона под вырез на одежде, но интуиция срабатывает далеко не всегда. В этой статье мы расскажем, как правильно носить ювелирное украшение под вырез, а купить золотой кулон для женщин можете по ссылке https://zolotoyvek.ua/ru/podveski/l/pol:zhenskie/vid_metalla:zoloto/.

Кулон под V-образный вырез

В этом случае главное грамотно выбрать длину цепочки с кулоном. Неуместная длина сделает образ вульгарным, не целостным и неэстетичным, особенно для женщин с большой грудью. Если вы часто носите блузки и рубашки с V-образным вырезом, то можете надеть кулон с асимметрией или длинную ажурную цепочку, которую можно регулировать по длине.

Обладательницам большой груди рекомендуется остановить выбор на небольших колье с подвеской. Классический кулон под V-образный вырез — это подвеска в виде буквы V посередине или просто цепочка, которая сужается к низу. Модные тенденции предполагают носку подвесок в виде геометрических фигур.

Кулон под прямой вырез

Это универсальный вырез, поэтому с ним будут гармонировать практически все ювелирные украшения: длинное вычурное колье или нежная, изящная цепочка с минималистичной подвеской. В этом случае вы можете носить миниатюрные чокеры, которые прилегают к шее — сейчас они пользуются спросом.

Если вырез достаточно глубокий, то можете подобрать длинный кулон — он подчеркивает женские формы и достоинства. При выборе кулона под прямой вырез учитывайте такие рекомендации:

Если у вас большая грудь, то избегайте в аксессуарах круглых форм. Выбирайте удлиненные подвески или кулоны среднего размера. Для обладательниц средней и маленькой груди рекомендуется купить круглые ожерелья, в дизайне которых присутствуют мелкие детали. Не стоит выбирать длинные цепочки с массивными подвесками. Если у вас маленький рост, то выбирайте удлиненные и миниатюрные кулоны. Они зрительно удлиняют фигуру.

Как носить кулон с гольфами и водолазками

Многие женщины, надевая водолазки с горловиной, отказываются от ювелирного украшения в виде кулона по причине незнания, как грамотно подобрать аксессуар к образу. Футболка, водолазка, свитер, гольф — это хороший фон для аксессуаров. Выбирайте выразительные кулоны, которые привлекают внимание. Приветствуются инкрустации драгоценных камней. Важно, чтобы цвет кулона и одежды не сливался. Выбирайте разные тона или делайте контрастное сочетание. Кулоны можете купить в ювелирном доме Золотой Век — каталог наполнен разными моделями.

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