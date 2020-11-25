Дома престарелых в России и Германии: как у нас и как там у них?

Иногда наступает время, когда человек решает провести свои солидные годы в пансионате для престарелых. Или за него это делают близкие, которые дома не могут обеспечить пожилому родственнику должный уход.

Дома для престарелых можно найти во многих странах. Есть пансионаты для пожилых людей и в России. Если брать частные заведения, то цены здесь достаточно высокие, в среднем примерно 30 тысяч рублей в месяц. И многие выходят из положения, отдавая в оплату учреждению пенсию пенсионера и сдавая его жилплощадь в аренду (здесь также средства идут на оплату), иные скидываются всей семьей, чтобы было не так накладно. Есть, конечно, и еще варианты, как поступить.

Предложение по размещению людей пенсионного возраста в дома престарелых актуально и для Германии, так как в этой стране проживает много пожилых людей. Здесь для пенсионеров предусмотрена безбарьерная среда. Каждый постоялец имеет свою комнату, плюс туалет и душ. Имеются и места совместного пребывания, например, комната отдыха или кафетерий. Многие дома престарелых находятся в зеленых зонах, но в то же время расположены недалеко от магазинов и вблизи остановок общественного транспорта.

В целом, дома престарелых можно разделить на три большие группы. В первых живут пожилые люди, которые могут хорошо обслуживать себя сами. Они ведут домашнее хозяйство, а помощь им требуется в ограниченном количестве. В других домах живут люди, которые нуждаются в обслуживании частично. Им могут оказать помощь в организации питания, уборке, ведении домашних дел и подобном. В иных учреждениях ведется стационарный уход уже за такими людьми, кто не может обслуживать себя сам. Поддержка здесь осуществляется круглосуточно.

Деятельность части домов престарелых в Германии финансируется благотворительными структурами и НКО (некоммерческими организациями). Стоимость, как и в российских пансионатах для пожилых людей, может варьироваться. Это зависит от степени нуждаемости пенсионера в постороннем уходе. Пребывание в домах престарелых зачастую частично оплачивается пенсионером, другая часть покрывается страховкой. Если в совокупности этих средств недостаточно, то к оплате могут подключиться и дети пожилых людей.

Для кого-то размещение пожилого родственника в дом или пансионат для престарелых – непростое решение. Но, наверное, если дома пенсионеру не будет обеспечен должный уход, то такой шаг будет являться оптимальным выходом для пожилого и его семьи.

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