Бренд TCL Electronics представил мини-LED, QLED и 4K HDR телевизоры на выставке CES-2021

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
TCL Electronics - один из ведущих брендов по производству потребительской электроники, главной целью которого является сделать жизнь удобнее и комфортнее с помощью инновационных смарт-технологий. На выставке CES 2021 компания продемонстрировала свои новейшие mini-LED, QLED и 4K HDR телевизоры, созданные в рамках AI x IoT стратегии.
TCL 4K Mini-LED C825 - это совершенно новый уровень просмотра контента. Создание модели C825 является важным шагом бренда в сторону технологии mini-LED дисплеев.
Технологии Dolby Vision и HDR, установленные в C825, позволяют воспроизводить ультра-яркое изображение, а Dolby Vision IQ автоматически оптимизирует картинку в зависимости от освещения и типа воспроизводимого контента.
C825 оснащён MEMC, IMAX Enhanced, технологией квантовых точек и частотой обновления 120Гц, чтобы сделать динамичные сцены и движения более плавными, а детали более чёткими.
C725 - 4K QLED центр развлечений
Дисплей нового TCL C725 оснащён технологией квантовых точек. В сочетании с почти 100% цветовой гаммой (по стандарту DCI-P3) стало возможным воспроизводить ещё более динамичные и разнообразные по палитре сцены.
Dolby Vision и Dolby Atmos с аудиосистемой Onkyo помогут устроить настоящий музыкальный фестиваль у вас дома. Пользователи смогут наслаждаться голосовым управлением с помощью Hands-Free Voice Control 2.0.
P725 – 4K HDR телевизор с технологиями Dolby
TCL P725 - это 4K HDR телевизор, оснащённый Dolby Vision и Dolby Atmos.
Модель оснащена технологией MEMC. P725 предлагает расширенные возможности для развлечений с новейшей операционной системой Android TV и Hands-Free Voice Control 2.0.
О компании TCL Electronics
TCL Electronics была основана в 1981 году, в настоящее время филиалы компании открыты в более чем 160 странах по всему миру. По данным аналитиков OMDIA, TCL заняла второе место в мире по доле сбыта телевизоров во втором квартале 2020 года. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, начиная от телевизоров, аудио-техники и заканчивая умной бытовой техникой.
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».
Антиковидная вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech в этом году, скорее всего, в Россию не поступит. На государственном уровне закупок вакцины не планируется. Напомним, массовая вакцинация населения сейчас - тема горячая, президент поручил провести ее как можно скорее...
По меньшей мере у 13 граждан Израиля, привитых от новой коронавирусной инфекции первой дозой вакцины Pfizer, развился лицевой паралич. Подобные случаи встречаются все чаще. Это указано в отчете министерства здравоохранения страны.
В Бурятии кот не бросил хозяина во время пожара и тем самым помог его спасти. (И это еще раз доказывает слова ученых о том, что все-таки кошки - не самые глупые домашние животные, как ни крути - прим. МГ.)
В ближайшие дни большинство регионов России окажутся во власти аномальных холодов. Отклонение от нормы до 15 градусов ждет европейскую территорию страны, на азиатской и вовсе до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.
Прошло уже более 3 лет, как не стало легендарного сатирика и актёра Михаила Задорнова. Недавно Елена Бомбина в память о муже написала книгу «Другой Задорнов», в которой раскрыла малоизвестные факты из жизни артиста.
Судьба оказалась жестока к Валентине Караваевой. Многообещающая актриса могла стать одной из заметных звёзд советского кино, но она лишилась любимой профессии из-за аварии, которая оставила страшный шрам на её лице.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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