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Бренд TCL Electronics представил мини-LED, QLED и 4K HDR телевизоры на выставке CES-2021
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Января 2021 г.
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Бренд TCL Electronics представил мини-LED, QLED и 4K HDR телевизоры на выставке CES-2021

TCL Electronics - один из ведущих брендов по производству потребительской электроники, главной целью которого является сделать жизнь удобнее и комфортнее с помощью инновационных смарт-технологий. На выставке CES 2021 компания продемонстрировала свои новейшие mini-LED, QLED и 4K HDR телевизоры, созданные в рамках AI x IoT стратегии.

Подробнее о TCL на выставке CES2021 по ссылке: https://www.tcl.com/ces2021.html

C825 - 4K Mini-LED телевизор премиум качества

TCL 4K Mini-LED C825 - это совершенно новый уровень просмотра контента. Создание модели C825 является важным шагом бренда в сторону технологии mini-LED дисплеев.

Технологии Dolby Vision и HDR, установленные в C825, позволяют воспроизводить ультра-яркое изображение, а Dolby Vision IQ автоматически оптимизирует картинку в зависимости от освещения и типа воспроизводимого контента.

C825 оснащён MEMC, IMAX Enhanced, технологией квантовых точек и частотой обновления 120Гц, чтобы сделать динамичные сцены и движения более плавными, а детали более чёткими.

Бренд TCL Electronics представил мини-LED, QLED и 4K HDR телевизоры на выставке CES-2021

C725 - 4K QLED центр развлечений

Дисплей нового TCL C725 оснащён технологией квантовых точек. В сочетании с почти 100% цветовой гаммой (по стандарту DCI-P3) стало возможным воспроизводить ещё более динамичные и разнообразные по палитре сцены.

Dolby Vision и Dolby Atmos с аудиосистемой Onkyo помогут устроить настоящий музыкальный фестиваль у вас дома. Пользователи смогут наслаждаться голосовым управлением с помощью Hands-Free Voice Control 2.0.

P725 – 4K HDR телевизор с технологиями Dolby

TCL P725 - это 4K HDR телевизор, оснащённый Dolby Vision и Dolby Atmos.

Модель оснащена технологией MEMC. P725 предлагает расширенные возможности для развлечений с новейшей операционной системой Android TV и Hands-Free Voice Control 2.0.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics была основана в 1981 году, в настоящее время филиалы компании открыты в более чем 160 странах по всему миру. По данным аналитиков OMDIA, TCL заняла второе место в мире по доле сбыта телевизоров во втором квартале 2020 года. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, начиная от телевизоров, аудио-техники и заканчивая умной бытовой техникой.

Контакты:

+86 755 33311656

pr@tcl.com

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