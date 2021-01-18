Вячеслав Моше Кантор: четкие и однозначно трактуемые принципы определения IHRA принципиально важны в деле защиты еврейских общин Европы от антисемитизма

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал публикацию руководства по практическому применению рабочего определения антисемитизма, подготовленного Международным альянсом памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), как ключевого инструмента по борьбе с антисемитизмом в Европе.

«Принципиально важно предоставить органам государственной власти четкие однозначно трактуемые руководящие принципы для внедрения определения IHRA с целью физической защиты еврейских общин от антисемитизма», — заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Мы приветствуем публикацию этого руководства в то время, когда антисемитские теории заговора и нападения на евреев распространяются по всему континенту», - добавил президент ЕЕК.

Руководство, опубликованное Европейской комиссией в сотрудничестве с IHRA, содержит опыт применения определения антисемитизма и предлагает контрольный список мер для его эффективного использования в различных областях, включая деятельность правоохранительных, судебных и образовательных учреждений.







На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса

«В течение многих лет мы привлекали внимание к данной проблеме, заключающейся в том, что прокуроры и полицейские не могут правильно выявлять антисемитские инциденты, — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. — Этот документ, наконец, переводит определение IHRA в сферу практического применения. Каждый из примеров его использования проиллюстрирован реальными задокументированными антисемитскими инцидентами в Европе. Поэтому это руководство больше, чем просто теория. Оно представляет собой наглядное отражение жизненного опыта наших общин, сталкивающихся с проявлением ненависти к евреям».

В руководстве также упоминаются некоторые европейские практики, связанные с применением определения антисемитизма – как, например, Практическое руководство по иудаизму для правоохранительных органов, опубликованное Агентством Европейского Союза по обучению правоохранительных органов (CEPOL) совместно с Центром по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК.

Справка

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

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