ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Уфе спасли замерзавшего в снегу глухонемого ребенка
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Судебные приставы в Уфе спасли ребенка, который замерзал в сугробе возле здания отделения.

В Уфе спасли замерзавшего в снегу глухонемого ребенка

Как сообщили в УФССП по Башкирии, приставы возле здания районного управления обнаружили лежащего в сугробе ребенка 7-8 лет. Они хотели найти родителей мальчика, но он оказался слабослышащии и совсем не разговаривал. И всё же удалось выяснить, что ему примерно 7-8 лет.

Замерзшего ребенка немедленно отнесли в здание и сообщили в службу спасения. Также информация о найденыше была размещена в социальных сетях в популярных пабликах Уфы.

Приставы обратились в расположенную неподалеку коррекционную школу-интернат для глухих детей, но мальчика там не узнали. В то же время педагог-психолог учебного заведения вызвалась помочь и поговорила с ребенком отчасти на языке жестов, отчасти рисунками.

В итоге быстро удалось установить близких родственников мальчика и причины случившегося. Ребенка передали бабушке.

Оказалось, что пенсионерка гуляла в местном парке и потеряла ребенка из поля зрения, а потом обнаружила, что внук потерялся.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 