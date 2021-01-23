В Уфе спасли замерзавшего в снегу глухонемого ребенка

Судебные приставы в Уфе спасли ребенка, который замерзал в сугробе возле здания отделения.

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Как сообщили в УФССП по Башкирии, приставы возле здания районного управления обнаружили лежащего в сугробе ребенка 7-8 лет. Они хотели найти родителей мальчика, но он оказался слабослышащии и совсем не разговаривал. И всё же удалось выяснить, что ему примерно 7-8 лет.

Замерзшего ребенка немедленно отнесли в здание и сообщили в службу спасения. Также информация о найденыше была размещена в социальных сетях в популярных пабликах Уфы.

Приставы обратились в расположенную неподалеку коррекционную школу-интернат для глухих детей, но мальчика там не узнали. В то же время педагог-психолог учебного заведения вызвалась помочь и поговорила с ребенком отчасти на языке жестов, отчасти рисунками.

В итоге быстро удалось установить близких родственников мальчика и причины случившегося. Ребенка передали бабушке.

Оказалось, что пенсионерка гуляла в местном парке и потеряла ребенка из поля зрения, а потом обнаружила, что внук потерялся.

По инф. rosbalt.ru

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