В Уфе спасли замерзавшего в снегу глухонемого ребенка

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Как сообщили в УФССП по Башкирии, приставы возле здания районного управления обнаружили лежащего в сугробе ребенка 7-8 лет. Они хотели найти родителей мальчика, но он оказался слабослышащии и совсем не разговаривал. И всё же удалось выяснить, что ему примерно 7-8 лет.
Замерзшего ребенка немедленно отнесли в здание и сообщили в службу спасения. Также информация о найденыше была размещена в социальных сетях в популярных пабликах Уфы.
Приставы обратились в расположенную неподалеку коррекционную школу-интернат для глухих детей, но мальчика там не узнали. В то же время педагог-психолог учебного заведения вызвалась помочь и поговорила с ребенком отчасти на языке жестов, отчасти рисунками.
В итоге быстро удалось установить близких родственников мальчика и причины случившегося. Ребенка передали бабушке.
Оказалось, что пенсионерка гуляла в местном парке и потеряла ребенка из поля зрения, а потом обнаружила, что внук потерялся.
В Москве в четвертом квартале этого года планируется запустить эксперимент по выдаче электронных паспортов в виде пластиковой карты, также появится и мобильное приложение в качестве дополнения к таким паспортам. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
Сегодня вас ждёт максимально книжная подборка событий культурного Интернета. Вы прогуляетесь по заснеженным просторам Сибири, узнаете много нового о тайнах и мифах Испании и познакомитесь с творчеством знаменитой финской писательницы Керсти Бергрот.
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
Уже месяц Михаил Ефремов – после того, как прошел личный карантин в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, работает по новой специальности. Однако до сих пор не было известно, на какую конкретно работу определили осужденного.
В музее-квартире, располагающемся в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, начались реставрационные работы. Здание, обладающее статусом объекта культурного наследия федерального значения, находится по адресу: Москва, улица Достоевского, дом 2.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.