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В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение

По инф. Российской газеты   
10 Июня 2020 г.
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В Новосибирский области будут судить врача, который поставил пациентке диагноз без необходимых анализов и обследований. Медик выписал женщине лекарство, от которого ей стало только хуже.

В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение

В причинении тяжкого вреда здоровью обвиняется врач центральной больницы Здвинского района.

Как рассказали в региональной прокуратуре, неверное лечение, назначенное медиком, привело к внутренней кровопотере у пациентки. Уголовное дело вели сотрудники первого областного отдела по расследованию особо важных дел СК РФ. Они установили, что сибирячка обратилась в районную больницу 19 февраля прошлого года, она жаловалась на боль в ноге. В тот же день ее положили в палату, а лечащий врач поставил диагноз. Только вот сделал он это без проведения необходимых анализов и исследований.

В течение нескольких дней пациентке вводилось назначенное доктором лекарство. Как выяснилось позже, женщина не просто не нуждалась в этом препарате - напротив, он усугубил состояние ее здоровья.

Прием препаратов, как и постановка диагноза, не сопровождался медицинскими исследованиями и должным наблюдением за состоянием здоровья женщины. С большим запозданием у нее обнаружилась внутренняя кровопотеря, развившаяся на фоне приема назначенного лекарства.

За причинение тяжкого вреда здоровью пациентки доктору грозит до одного года лишения свободы.

Профессионалы в медицине не устают дискутировать о тонкой грани: где болезнь победила врача, а где врач пошел неверным путем. Вот и в этом случае - почему медик не назначил сперва необходимые анализы?... А ведь случаев таких - масса!

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