В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим от COVID-19

В Петербурге на набережной реки Карповки появился памятник медикам, скончавшимся от COVID-19 во время пандемии. Он представляет собой небольшого старичка, об ангельской сущности которого прохожим напоминают крылья.

Автором скульптуры высотой в 79 см является скульптор Роман Шустров, который в мае прошлого года умер от коронавирусной инфекции в Мариинской больнице. Памятник открывали его вдова и родственники.

«Этот памятник имеет большое значение для города, так как во время пандемии пострадало значительное количество медиков. Только в нашем НИИ им. Джанелидзе ковидом переболела половина персонала, — поделился с корреспондентом директор института Вадим Мануковский, принявший участие в церемонии открытия. — Памятник визуально очень интересный, ведь ангелы бесплотны, и мы не знаем, как они выглядят».

Табличек с фамилиями и фотографиями погибших медиков у памятника нет — этим он отличается от народного мемориала, стихийно появившегося в Петербурге в первую волну пандемии.

Пандемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой для российского здравоохранения, в котором как раз только успело смениться руководство. Новый министр здравоохранения успел отметиться громким заявлением, что в "рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи", денег для лечения пациентов будет выделено столько, нужно, и вообще в целом опасаться нечего. Но по факту число заболевших росло огромными темпами, медики говорили о том, что работать приходится зачастую без средств защиты - в больницах не хватало масок, защитных костюмов, респираторов, вот и растет число зараженных врачей. Как результат - больше тысячи врачей , которых мы потеряли.



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По инф. rosbalt.ru

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