Не стало потомственного подводника, историка и писателя Сергея Апрелева

Скончался Сергей Апрелев — потомственный морской офицер-подводник, автор нескольких документальных книг и фильмов, историк и переводчик, член жюри многих международных кинофестивалей по морской тематике, бессменный организатор и директор кинофестиваля «Море зовет».

О таких, как он, принято говорить «разрыв шаблона». С одной стороны, олицетворение литературных клише «настоящий русский офицер», «морской волк», «потомственный моряк» и даже «русский патриот», с другой — блестяще образованный талантливый писатель и художник, «гражданин мира», свободно говоривший на нескольких языках, которого ценили, уважали и обожали его коллеги-моряки и многочисленные друзья далеко за пределами России.

Он бывал там в разных качествах — заходя в иностранные порты как командир подводной лодки или участник международных регат, представляя свою страну на многочисленных встречах и дискуссиях как российский офицер и капитан первого ранга, организуя и проводя международные кинофестивали о море (самый известный из них — петербургский «Море зовет»), консультируя кинорежиссеров и авторов книг. Чтобы понять, каким перфекционистом он был, достаточно вспомнить американский блокбастер «К-19», на котором Сергей был консультантом, и работой над которым остался (как и всегда!) недоволен.

Его французские коллеги-офицеры называли его Capitaine Avril (капитан Апрель), и именно его французскому другу, морскому кинооператору Жану-Франсуа Барто, написавшему некролог на своей странице в ФБ, принадлежит самая емкая и точная его характеристика: «Человек замечательного ума, скромности, щедрости и доброты, Сергей был из тех элегантных и харизматичных мужчин, для определения которых достаточно одного слова — «Класс!».

А еще он был потрясающе остроумным и блестящим собеседником, способным дискутировать с любым профессионалом — от библиографа до сомелье. Его «походные» рассказы и байки часто заканчивались мольбами «пощади!» — когда собравшиеся за столом уже не могли от смеха не то что есть, но и дышать. Он обожал хорошие вина и красивых женщин, с которыми всегда вел себя как настоящий офицер и джентльмен.

Даже те, кто не любит военную форму в принципе, замирали от восторга, увидев в ней этого благородного красавца. И хотя куда чаще мы встречали его за дружеским столом и в цивильном костюме, именно явление офицера Апрелева в черном мундире и кремовой рубашке навсегда изменило личное отношение многих людей к форменной одежде.

Сережа обожал жизнь, которая в последние годы была омрачена тяжелым недугом, о чем не знали даже некоторые его друзья, и он боролся за нее всей силой своего сильного характера — и умер не от своей болезни, а от нашей нынешней общей напасти, которая слишком часто забирает лучших.

По инф. rosbalt.ru

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