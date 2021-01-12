Не стало потомственного подводника, историка и писателя Сергея Апрелева

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Скончался Сергей Апрелев — потомственный морской офицер-подводник, автор нескольких документальных книг и фильмов, историк и переводчик, член жюри многих международных кинофестивалей по морской тематике, бессменный организатор и директор кинофестиваля «Море зовет».
О таких, как он, принято говорить «разрыв шаблона». С одной стороны, олицетворение литературных клише «настоящий русский офицер», «морской волк», «потомственный моряк» и даже «русский патриот», с другой — блестяще образованный талантливый писатель и художник, «гражданин мира», свободно говоривший на нескольких языках, которого ценили, уважали и обожали его коллеги-моряки и многочисленные друзья далеко за пределами России.
Он бывал там в разных качествах — заходя в иностранные порты как командир подводной лодки или участник международных регат, представляя свою страну на многочисленных встречах и дискуссиях как российский офицер и капитан первого ранга, организуя и проводя международные кинофестивали о море (самый известный из них — петербургский «Море зовет»), консультируя кинорежиссеров и авторов книг. Чтобы понять, каким перфекционистом он был, достаточно вспомнить американский блокбастер «К-19», на котором Сергей был консультантом, и работой над которым остался (как и всегда!) недоволен.
Его французские коллеги-офицеры называли его Capitaine Avril (капитан Апрель), и именно его французскому другу, морскому кинооператору Жану-Франсуа Барто, написавшему некролог на своей странице в ФБ, принадлежит самая емкая и точная его характеристика: «Человек замечательного ума, скромности, щедрости и доброты, Сергей был из тех элегантных и харизматичных мужчин, для определения которых достаточно одного слова — «Класс!».
А еще он был потрясающе остроумным и блестящим собеседником, способным дискутировать с любым профессионалом — от библиографа до сомелье. Его «походные» рассказы и байки часто заканчивались мольбами «пощади!» — когда собравшиеся за столом уже не могли от смеха не то что есть, но и дышать. Он обожал хорошие вина и красивых женщин, с которыми всегда вел себя как настоящий офицер и джентльмен.
Даже те, кто не любит военную форму в принципе, замирали от восторга, увидев в ней этого благородного красавца. И хотя куда чаще мы встречали его за дружеским столом и в цивильном костюме, именно явление офицера Апрелева в черном мундире и кремовой рубашке навсегда изменило личное отношение многих людей к форменной одежде.
Сережа обожал жизнь, которая в последние годы была омрачена тяжелым недугом, о чем не знали даже некоторые его друзья, и он боролся за нее всей силой своего сильного характера — и умер не от своей болезни, а от нашей нынешней общей напасти, которая слишком часто забирает лучших.
Скончался Сергей Апрелев — потомственный морской офицер-подводник, автор нескольких документальных книг и фильмов, историк и переводчик, член жюри многих международных кинофестивалей по морской тематике, бессменный организатор и директор кинофестиваля «Море зовет».
Одна из самых мощных наступательных операций Великой Отечественной войны, которая проводилась силами пяти фронтов советской армии, началась 12 января 1945 года. Она стала составной частью общего стратегического наступления советских войск от Балтики до Дуная.
Сильное землетрясение произошло во вторник в 05:33 по местному времени в озере Хубсугул на севере Монголии, примерно в 55 километрах от границы с Россией и в 288 километрах к юго-западу от Иркутска. Хубсугул является крупнейшим пресноводным озером в Монголии по объему воды.
Ученые обнаружили в Уганде и Намибии необычных жирафов — они значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Раньше таких жирафов-карликов нигде не встречали — ни в зоопарках, ни в дикой природе.
Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для автомобилистах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). За три грубых нарушения ПДД в год водителей будут лишать прав на срок до полутора лет.
Петербургские ученые разработали технологию пошива зимней одежды, которая позволит не надевать под куртки несколько свитеров. Исследователи предложили использовать электроподогрев одежды. Созданная учеными экспериментальная куртка сохраняет тепло при температуре до минус 70 градусов в течение шести часов.
Фото с белыми личинками из-под крана, сделанное в одном из домов микрорайона ГРЭС, разместили в соцсетях местные жители. В комментариях к этим сообщениям пользователи пишут, что аналогичная картина наблюдалась и в других домах.
Зомбирует не само ТВ, а то, что из него выплёскивается на головы легковерных идиотов в виде нарезки из рекламы с прослойкой из прочей вредной информации. Фармацевтика на этом наживается и процветает. Работы для невропатологов только прибавляется.
Совсем недавно, 13 декабря, великому советскому артисту Николаю Рыбникову могло бы исполниться 90 лет. В его жизни было немало творчества, а ещё больше такой неоднозначной, но искренней и чистой любви к Алле Ларионовой.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.