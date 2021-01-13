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Скончалась создатель отечественной школы неонатологии Елена Новикова
|По инф. rosbalt.ru
|13 Января 2021 г.
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В московской квартире обнаружили тело известного педиатра Елены Новиковой. Заслуженный деятель науки умерла на 98-м году жизни.
По словам источника в правоохранительных органах, труп врача без следов насильственной смерти нашли в квартире на Космодамианской набережной 11 января.
За годы своей карьеры Новикова основала советскую школу неонатологов — специалист внесла огромный вклад в раздел медицины, который касается новорожденных. Ее заслуги отметили еще при Советском Союзе, назначив на должность замглавы министерства здравоохранения.
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