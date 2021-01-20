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СК заинтересовался, почему инвалиды-колясочники в Сибири сами чистили дорогу

По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
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В Новосибирской области следователи начали проверку после публикаций в соцсетях фотографий с инвалидами-колясочниками, которые были вынуждены очищать дороги от снега.

СК заинтересовался, почему инвалиды-колясочники в Сибири сами чистили дорогу

Как сообщили в Следственном управлении СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, вероятно, в отношении работников ЖКХ.

— В соцсетях появилось фото, на котором два инвалида-колясочника в городе Искитим самостоятельно очищают дорогу от снежных завалов, — отметили в ведомстве. — Из комментариев в соцсетях следует, что проехавший грейдер оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар. Инвалиды-колясочники решили самостоятельно почистить дороги от снега, очевидно, отчаявшись надеяться на ответственные за это службы.

В свою очередь, проверку инцидента начали и сотрудники прокуратуры. Искитимский прокурор Денис Серебряков оценит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, а также правил безопасности дорожного движения и норм эксплуатации жилищного фонда со стороны ответственных организаций.

Слов не находится, когда видишь, что отчаявшиеся люди решаются на такие шаги. Нет, конечно же молодцы инвалиды-колясочники, их поступок заслуживает восхищения, но вот коммунальщики  - куда они смотрят, о чем думают..? В Новосибирске вообще проблема уборки снега зимой стоит очень остро, ведь погода в этом уголке Сибири зимой щедра на осадки. Но вот только решаются вопросы уборки снега не всегда оперативно, и порой доходит даже до такого вот... Теперь следователи будут искать ответ на вопрос, почему так вот вышло.

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