Роман «Зулейха открывает глаза» стал самой популярной книгой во время карантина

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Роман «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг книг книжного сервиса MyBook.
Такие данные представили аналитики книжного сервиса MyBook.
Анализ данных за все время существования сервиса был проведен его сотрудниками специально ко Дню России. По итогам они выяснили, какие художественные и нон-фикшн книги отечественных авторов, написанные после 12 июня 1992 года, пользуются у россиян наибольшей популярностью.
Лидером рейтинга стал дебютный роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Следом идут научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, роман Бориса Акунина «Не прощаюсь» и рассказ Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера».
Всего эксперты проанализировали более 800 тысяч профилей пользователей, уточнила пресс-служба.
В топ-15 самых популярных современных художественных отечественных книг также вошли роман «Обитель» Захара Прилепина, сборник Виктории Токаревой «Дома стоят дольше, чем люди» и книга современного писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
Мы немало писали о нашумевшем романе Гузель Яхиной и его экранизации. Напомним заголовки:
В московском Строгино спасатели вовремя пришли на помощь тонувшему подростку благодаря беспилотнику. (Сейчас, с приходом тепла, происшествий на воде будет немало, поговорите об этом с внуками, расскажите о правилах поведения на воде. - прим. МГ.)
Во время пандемии коронавирусной инфекции многие граждане России стали распространять на просторах Интернета информацию о том, что новые технологии 5G опасны для здоровья людей, так как приводят к непоправимым последствиям. Так, в социальных сетях и поисковых системах всё чаще стали возникать вопросы о том, в чем заключается опасность вышек связи, а также об их запуске в РФ.
Будут ли проводить тесты на коронавирус перед единым госэкзаменом, пустят ли на них школьников без маски, и кто будет сидеть в аудиториях, пока педагоги в отпуске. Глава Минпроса Сергей Кравцов ответил на вопросы об образовании от главных редакторов СМИ, которые волнуют и учителей, и выпускников, и родителей.
В Краснодарском крае пересмотрели уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, посадившего на цепь сына. Ему ужесточили наказание: два года колонии-поселения и штраф в пять тысяч рублей заменили на три года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа.
Серии одиночных пикетов, прошедших в нескольких городах России, ряд выступлений общественных организаций против поправок в Конституцию – все это говорит о том, что люди морально готовы к протесту. Опрошенные эксперты подтвердили это. Они сошлись во мнении, что акции протеста в России после снятия карантина неизбежны и могут пойти по любому сценарию.
Семья Жанны Фриске снова оказалась в центре внимания СМИ из-за очередного судебного заседания. Отец покойной певицы Владимир Копылов решил обжаловать решение суда, согласно которому он должен заплатить полную сумму долга фонду, собиравшему пожертвования, а также судебный сбор в размере 1 млн 518 тысяч рублей.
Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США «сокровища Фенна» − сундук с золотыми монетами и драгоценностями, которые спрятал коллекционер, бывший арт-дилер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. (Удивительная история от начала и до конца! - прим. МГ.)
После смертельного ДТП, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов, многие артисты прокомментировали случившееся. Одни считают Ефремова конченым алкоголиком и негодяем, а другие пытаются оправдать его – насколько это вообще возможно.
Актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяного ДТП, в котором погиб водитель, пять часов допрашивали по делу о продаже наркотиков — следствие пытается узнать, где Ефремов купил найденный в его крови кокаин, сообщает столичное ГУ МВД.
Вновь сходить на полноценный концерт россияне смогут не раньше сентября, сообщили в Министерстве культуры РФ. А в данный момент ведомство совместно с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации по проведению репетиций для филармоний и концертных организаций.
Некогда очень популярный певец Авраам Руссо уже давненько «пропал со всех радаров». Свою армию поклонников он завоевал ещё в начале 2000-х годов, чуть задержался на вершине славы, а потом... внезапно исчез.
Польские верующие собирают деньги на платное объявление в итальянской газете, которую выписывает Ватикан. Они хотят опубликовать в ней призыв к Папе Римскому обратить внимание на педофилию в польской католической церкви и на епископов, которые покрывают ксендзов-педофилов.
Журналист Елена Королёва — единственная внучка Людмилы Гурченко. Все эти девять лет, что актрисы нет с нами, Елена пытается разгадать тайны своей знаменитой бабушки, которая была для неё с рождения просто Люсей.
Культурный Интернет продолжает разрастаться и активно «плодоносить». Вот и новая подборка любопытных открытий Сети оказалась крайне разнообразной: здесь нашлось место и для Чайковского, и для кинофестиваля «Зеркало», и для познавательных лекций о кино и науке. Под конец мы вновь обратимся к «Большим гастролям», так что давайте уже приступать к самому интересному!
Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.