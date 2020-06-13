Роман «Зулейха открывает глаза» стал самой популярной книгой во время карантина

Роман «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг книг книжного сервиса MyBook.

Такие данные представили аналитики книжного сервиса MyBook.

Анализ данных за все время существования сервиса был проведен его сотрудниками специально ко Дню России. По итогам они выяснили, какие художественные и нон-фикшн книги отечественных авторов, написанные после 12 июня 1992 года, пользуются у россиян наибольшей популярностью.

Лидером рейтинга стал дебютный роман казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Следом идут научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, роман Бориса Акунина «Не прощаюсь» и рассказ Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера».

Всего эксперты проанализировали более 800 тысяч профилей пользователей, уточнила пресс-служба.

В топ-15 самых популярных современных художественных отечественных книг также вошли роман «Обитель» Захара Прилепина, сборник Виктории Токаревой «Дома стоят дольше, чем люди» и книга современного писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Мы немало писали о нашумевшем романе Гузель Яхиной и его экранизации. Напомним заголовки:

По инф. portal-kultura.ru

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