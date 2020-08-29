Обломки метеорита из уссурийской тайги продали за сумасшедшие деньги

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Один из обломков, железо-никелевый метеорит причудливой формы весом 8,1 кг, покрытый темной окалиной с редкими светлыми проблесками был продан за $17,5 тыс. Ранее он находился в экспозиции «Коллекции метеоритов Малковича» в Нью-Йорке. Второй обломок этого же метеорита массой 1,3 кг ушел с молотка за $13,5 тыс.
По словам экспертов, эти обломки — часть внешней поверхности метеорита общей массой около 100 тонн, который около 320 млн лет назад откололся от более массивного небесного тела. Ученые считают, что оно сформировалось 4,5 млрд лет назад и находилось между орбитами Марса и Юпитера.
Сихотэ-Алинский метеорит разрушился при входе в атмосферу на высоте примерно 6 км и выпал железным дождем на площади около 35 кв. км в районе поселка Бейцухе Приморского края. Звук взрыва был слышен на расстоянии 300 км, в атмосфере в течение нескольких часов сохранялся 30-километровый след дыма от сгоравших в атмосфере частиц. При падении на землю обломков образовалось около 200 кратеров, самый крупный из которых имел диаметр 26 метров.
Аукционный дом Christie's отмечает, что эти обломки — «часть крупнейшего метеоритного дождя, обрушившегося на Землю, возможно, с момента зарождения цивилизации».
На днях Роза Сябитова, которая много и охотно общается с поклонниками в соцсетях, что называется, «пропала со всех радаров». Причиной стала госпитализация телеведущей, о которой она вскоре сама рассказала в Инстаграме.
В Омске заболевшую COVID-19 женщину-ветерана труда похоронили без присутствия родных, не сообщив им о смерти родственницы. (Возмутительная история. Родные не смогли проститься с близким человеком из-за безалаберности сотрудников больницы. - прим. МГ.)
Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.
В Венгрии этим летом во время археологических раскопок удалось найти глиняную женскую фигурку эпохи неолит. Ее назвали «Эгерсегская Венера» и она станет главным экспонатом организованной музеем онлайн-выставки Музея региона Гёчей.
Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.