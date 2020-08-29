Обломки метеорита из уссурийской тайги продали за сумасшедшие деньги

На онлайн-аукционе в Нью-Йорке были проданы два обломка Сихотэ-Алинского метеорита, который обрушился на уссурийскую тайгу 12 февраля 1947 года.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Один из обломков, железо-никелевый метеорит причудливой формы весом 8,1 кг, покрытый темной окалиной с редкими светлыми проблесками был продан за $17,5 тыс. Ранее он находился в экспозиции «Коллекции метеоритов Малковича» в Нью-Йорке. Второй обломок этого же метеорита массой 1,3 кг ушел с молотка за $13,5 тыс.

По словам экспертов, эти обломки — часть внешней поверхности метеорита общей массой около 100 тонн, который около 320 млн лет назад откололся от более массивного небесного тела. Ученые считают, что оно сформировалось 4,5 млрд лет назад и находилось между орбитами Марса и Юпитера.

Сихотэ-Алинский метеорит разрушился при входе в атмосферу на высоте примерно 6 км и выпал железным дождем на площади около 35 кв. км в районе поселка Бейцухе Приморского края. Звук взрыва был слышен на расстоянии 300 км, в атмосфере в течение нескольких часов сохранялся 30-километровый след дыма от сгоравших в атмосфере частиц. При падении на землю обломков образовалось около 200 кратеров, самый крупный из которых имел диаметр 26 метров.

Аукционный дом Christie's отмечает, что эти обломки — «часть крупнейшего метеоритного дождя, обрушившегося на Землю, возможно, с момента зарождения цивилизации».

Еще о загадочных явлениях в мире астрономии:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...