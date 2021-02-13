Новостройки к лету еще в цене подскочить могут. Мотаем на ус!

Цены на новостройки в России к лету текущего года могут подняться еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы.

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В письме в Минпромторг РФ ломовики не исключают, что стоимость стройматериалов вырастет из-за повышения утилизационного сбора на спецтехнику по переработке металла, — такое постановление намерено утвердить правительство.

При этом, уточняет издание, доля стройматериалов в цене квадратного метра составляет 30–40%, и за прошедший год они уже подорожали на 50%.

Ранее «Известия» предупреждали, что дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40-50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров. Объединения строительных компаний направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию. Пока эта возможность ограничена распоряжением правительства. Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг.

Из-за этого растут цены на жилье, а девелоперы сдают новые дома с задержками, указывают участники отрасли. Впрочем, в Минстрое заверяют, что уже разработали регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране.

Отметим также, что, по данным Росстата, в стране за декабрь 2020 года было введено 15,5 млн кв. метров жилья (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 10,9% меньше результата аналогичного периода предыдущего года.

В целом за минувший год в России было построено 75,5 млн кв. метров жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

Добавим, 21 января на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. Он попросил обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения предложения.

При этом глава государства напомнил о задаче выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год, а также о запущенной в прошлом году программе льготной ипотеки по ставке 6,5%. По его словам, в рамках этой программы уже выдано около 1 трлн рублей, и примерно 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке.

Позже глава Минстроя Ирек Файзуллин анонсировал в Торгово-промышленной палате РФ, что до начала весны в правительство планируется внести объединенную стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года. «Сейчас эта стратегия находится в корректировке. Мы по ней работаем давно, несколько разных вариантов было. Сейчас мы все интегрировали в одну схему и будем ее вносить в ближайшее уже время. У нас поручение вице-премьера до 27 февраля внести ее уже», — указал министр.

Стратегия должна охватить сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций.

По инф. rosbalt.ru

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