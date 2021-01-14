Неужели врачи больше не будут «радовать» неразборчивым почерком?

С 1 февраля этого года медработники получат право вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, без дублирования на бумаге.

Приказ «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» накануне был зарегистрирован Министерством юстиции.

Согласно документу, пациенты получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг. Цель нововведений — дать медикам возможность уделять больше внимание пациентам, пояснили в Минздраве РФ.

Замглавы Минздрава Павел Пугачев отметил, что «существовала проблема»: медики до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде, и это при том, что с начала 2000-х годов идет процесс цифровизации. Приказ, который вступит в силу 1 февраля, закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате, заключил Пугачев.

Прогресс идет вперед, не обходит стороной он и здравоохранение. Врачи будут вести документацию в электронном виде, а и записи будут, соответственно, размещаться в электронных медицинских картах, и это удобно, как ни крути. Только вот пока эта новация доступна только москвичам. Но думаем, что через пару лет (а может и раньше) бумажные карты уйдут в прошлое и в регионах. Все-таки жизнь идет вперед, и технический прогресс не остановить.

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По инф. rosbalt.ru

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